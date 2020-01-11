2020-01-11T16:29:09+03:00
Происшествия

«Лайнер не ответил»: эксперт назвал возможную причину ошибки иранской армии, сбившей украинский самолет

Военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец рассказал о специальной системе подачи сигналов, которая есть у зенитно-ракетного комплекса «Тор-М1»
Елена ГИЛЬМАНОВА
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«Лайнер не ответил»: эксперт разбирает ошибку иранской армии, сбившей украинский самолет«Лайнер не ответил»: эксперт разбирает ошибку иранской армии, сбившей украинский самолетФото: REUTERS
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Иранский зенитно-ракетный комплекс «Тор-М1» мог сбить украинский Boeing 737, поскольку лайнер не подал ответа. О таком варианте развития события рассказал военный обозреватель kp.ru Виктор Баранец, который анализирует ошибку иранской армии.

«У зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» есть специальная система подачи сигналов опознавания «свой-чужой». И если экипаж Boeing 737 по какой-то причине «забыл» включить ответчик, то расчет комплекса либо сам принимает решение на открытие огня «в ручном режиме», либо за него это в автоматическом режиме делает сама боевая техника», - сказал эксперт.

По словам военного обозревателя, такую ситуация пока тоже нельзя исключать

Напомним, Иран подтвердил, что самолет был сбит иранской системой ПВО. Позже командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что КСИР берет на себя полную ответственность за произошедшие. При этом, по словам главы иранского МИД Джавада Зарифа, катастрофу спровоцировал «авантюризм США».

Последние кадры с места крушения украинского Боинга.

ИСТОЧНИК KP.RU

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