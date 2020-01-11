Названа дата репатриации тел украинцев со сбитого в Иране Boeing 737

11 Янв. 2020 2020-01-11T17:30:46+03:00

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Тела украинцев, погибших при крушении украинского Boeing 737 под Тегераном, будут репатриированы на Украину ориентировочно 20-21 января. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны незалежной Алексей Данилов.

Как пишет «ВВС.Украина», Данилов заявил, что 30% тел погибших уже идентифицированы.

Напомним, 8 января в результате крушения украинского лайнера в Тегеране погибли все пассажиры и члены экипажа. Всего 176 человек. Большинство пассажиров - граждане Ирана и Канады. Власти Ирана сообщили, что судно был сбит иранским ПВО, поскольку был принят за «враждебный самолет». Иран пригласил американских и канадских экспертов принять участие в расследовании случившегося. Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что КСИР берет на себя полную ответственность за случившиеся.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753983" frameborder="0"></iframe> Последние кадры с места крушения украинского Боинга.

ИСТОЧНИК KP.RU