Названа дата репатриации тел украинцев со сбитого в Иране Boeing 737
Тела украинцев, погибших при крушении украинского Boeing 737 под Тегераном, будут репатриированы на Украину ориентировочно 20-21 января. Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны незалежной Алексей Данилов.
Как пишет «ВВС.Украина», Данилов заявил, что 30% тел погибших уже идентифицированы.
Напомним, 8 января в результате крушения украинского лайнера в Тегеране погибли все пассажиры и члены экипажа. Всего 176 человек. Большинство пассажиров - граждане Ирана и Канады. Власти Ирана сообщили, что судно был сбит иранским ПВО, поскольку был принят за «враждебный самолет». Иран пригласил американских и канадских экспертов принять участие в расследовании случившегося. Командующий военно-космическими силами Корпуса стражей исламской революции Амир Али Хаджизаде заявил, что КСИР берет на себя полную ответственность за случившиеся.
Последние кадры с места крушения украинского Боинга.
ИСТОЧНИК KP.RU
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