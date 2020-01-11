Турчинов решил обвинить Россию в крушении украинского Boeing

11 Янв. 2020 2020-01-11T20:16:32+03:00

Изменить размер текста: A A

Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Турчинов заявил, что Россия так же как и Иран должна отвечать за крушение украинского Boeing 737, поскольку является партнером Исламской республики.

«За сбитый украинский “Боинг” должно отвечать не только руководство Ирана, но и РФ», - написал он на своей странице в Facebook.

Турчинов заявил, что российская сторона могла участвовать в подготовке военных специалистов Ирана и оказать «прямую помощь при подготовке ракетного атаки».

Экс-секретарь СНБО призвал Украину немедленно созвать внеочередное заседание Совбеза ООН для «проведения объективного расследования этого страшного преступления».

Напомним, украинский самолет сбили иранские ПВО, которые приняли его за «враждебный». Корпус стражей исламской революции взял на себя полную ответственность за случившиеся. Тегеран также пообещал выплатить компенсации семьям всех 176 погибших в результате авиакатастрофы, а также оплатить стоимость самолета.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/754008" frameborder="0"></iframe> Место крушения Боинга под Тегераном пусто, обломки удалены.

ИСТОЧНИК KP.RU