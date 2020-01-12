«Никогда в жизни мне не было так стыдно»: Иранский военачальник извинился за сбитый украинский «Боинг»

12 Янв. 2020 2020-01-13T00:12:50+03:00

Командующий КСИР произнес покаянную речь в парламенте Ирана, попросив прощения за ошибку, которая привела к гибели 176 человек

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Вечером в воскресенье, 12 января, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами выступил с покаянной речью в парламенте Ирана. Военачальник попросил прощения за ошибочно сбитый пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины», передает агентство ISNA.

«Никогда в жизни мне не было так стыдно», - сказал командующий КСИР.

Салами сказал, что иранские военные «допустили ошибку, из-за которой погибли множество наших соотечественников».

«Но мы сделали это ненамеренно, мы просим прощения», - приводит агентство его слова.

Как писал сайт kp.ru, накануне Иран признал, что утром 8 января по ошибке сбил украинский Boeing 737-800, приняв его за «вражеский» самолет. Тегеран пообещал выплатить компенсации семьям всех 176 жертв авиакатастрофы и компенсировать Украине стоимость лайнера. Большая часть погибших пассажиров были гражданами Ирана и Канады.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753538" frameborder="0"></iframe> Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев

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Если бы Тегеран скрыл правду - его бы выставили террористом и агрессором, сказал эксперт kp.ru (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU