«Никогда в жизни мне не было так стыдно»: Иранский военачальник извинился за сбитый украинский «Боинг»
Вечером в воскресенье, 12 января, командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) Ирана Хосейн Салами выступил с покаянной речью в парламенте Ирана. Военачальник попросил прощения за ошибочно сбитый пассажирский самолет «Международных авиалиний Украины», передает агентство ISNA.
«Никогда в жизни мне не было так стыдно», - сказал командующий КСИР.
Салами сказал, что иранские военные «допустили ошибку, из-за которой погибли множество наших соотечественников».
«Но мы сделали это ненамеренно, мы просим прощения», - приводит агентство его слова.
Как писал сайт kp.ru, накануне Иран признал, что утром 8 января по ошибке сбил украинский Boeing 737-800, приняв его за «вражеский» самолет. Тегеран пообещал выплатить компенсации семьям всех 176 жертв авиакатастрофы и компенсировать Украине стоимость лайнера. Большая часть погибших пассажиров были гражданами Ирана и Канады.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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