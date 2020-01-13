2020-01-13T08:38:48+03:00
Политика

Пентагон признал, что не располагал данными о планах Сулеймани атаковать посольства США

Глава Минобороны Марк Эспер просто поверил словам президента Дональда Трампа о возможном нападении
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Глава Пентагона Марк ЭсперГлава Пентагона Марк ЭсперФото: REUTERS
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Глава Пентагона Марк Эспер признался, что у США нет никаких доказательств против главы иранского спецподразделения "Кудс" Касема Сулеймани.

Генерала ликвидировали за то, что он якобы намеревался атаковать четыре американских посольства. Именно этим президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пытался оправдать убийство иностранного гражданина на территории Ирака.

В самом министерстве обороны информацией о возможных нападениях до сих пор не располагают. Однако Эспер не исключает, что такое развитие событий было возможно.

"Президент не привел конкретных доказательств. Он сказал, что полагает так. Что касается четырех посольств, то я не видел ни одного [доказательства]. Я же говорю, что разделял точку зрения президента касательно того, что, возможно - мое предположение было таково, что их целью могли быть наши посольства", - сказал глава Пентагона в интервью программе "Face the Nation" на телеканале CBS News.

Напомним, что в начале января США ударили ракетами по кортежу в Багдаде. В результате атаки погибли свыше десяти человек, включая генерала Сулеймани.

Сайт kp.ru писал, что Вашингтон винил военачальника в причастности к протестам у американского посольства в Ираке, однако никаких доказательств этого также не было. Агрессивные действия США осудили во всем мире.

Трамп назвал Сулеймани «монстром».

ИСТОЧНИК KP.RU

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