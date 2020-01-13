2020-01-13T14:15:25+03:00
Политика

НАТО ответит России на размещение «Искандеров-М» с новыми ракетами

В альянсе заявили, что своими действиями Москва якобы нарушила Договор о РСМД
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Российская ракета 9M729Российская ракета 9M729Фото: REUTERS
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Североатлантический альянс не оставит без внимания тот факт, что Россия разместила на своей территории комплексы "Искандер" с новыми крылатыми ракетами 9M729. Об этом сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Он подчеркнул, что министры обороны стран военно-политического блока уже договорились о рамочных условиях работы в рамках ответных мер на "нарушение" Россией Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Речь не идет о размещении в Европе новых атомных ракет наземного базирования. Ответ будет носить оборонительный и соразмерный характер, добавил генсек.

"Мы будем работать над противовоздушными и противоракетными системами, над обычными вооружениями, над повышением состояния боевой готовности и ускорением времени оповещения", - сказал Столтенберг в интервью агентству DPA.

Напомним, что ДРСМД прекратил действовать в конце августа 2019 года по инициативе США, которые бездоказательно обвинили Москву в нарушении пунктов соглашения.

Через месяц президент РФ Владимир Путин направил странам-членам НАТО предложение о моратории на размещение ракет средней и меньшей дальности, но ответил на предложение лишь французский лидер Эммануэль Макрон. Сайт kp.ru писал, что Столтенберг тогда назвал озвученные условия нереальными.

Минобороны впервые показало крылатую ракету 9M729.

ИСТОЧНИК KP.RU

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