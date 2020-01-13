Роухани одобрил признание Пентагона террористической организацией

13 Янв. 2020 2020-01-13T14:50:44+03:00

Изменить размер текста: A A

Президент Ирана Хасан Роухани поддержал решение парламента страны о признании Пентагона террористической организацией.

Сайт kp.ru писал, что меджлис одобрил соответствующий документ 7 января. Проект был представлен в ответ на совершенное американцами убийство главы бригады "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Он представляет из себя поправку к принятому в апреле 2019 года закону о признании Центрального командования Вооруженных сил США запрещенной организацией. Теперь террористами будут считаться все сотрудники американского министерства обороны, а также связанных с ним учреждений и организаций, передает Tasnim.

Напомним, что Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по кортежу Сулеймани в Багдаде. Тегеран решил отомстить и атаковал военные базы противника в Ираке. Американцы успели спрятаться в бомбоубежищах. Согласно официальной информации, никто не погиб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753524" frameborder="0"></iframe> Видео запуска иранских ракет по американским базам в Ираке.

ИСТОЧНИК KP.RU