2020-01-13T14:50:44+03:00
Политика

Роухани одобрил признание Пентагона террористической организацией

Решение принято в ответ на убийство иранского генерала Касема Сулеймани
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Президент Ирана Хасан РоуханиПрезидент Ирана Хасан РоуханиФото: REUTERS
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Президент Ирана Хасан Роухани поддержал решение парламента страны о признании Пентагона террористической организацией.

Сайт kp.ru писал, что меджлис одобрил соответствующий документ 7 января. Проект был представлен в ответ на совершенное американцами убийство главы бригады "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.

Он представляет из себя поправку к принятому в апреле 2019 года закону о признании Центрального командования Вооруженных сил США запрещенной организацией. Теперь террористами будут считаться все сотрудники американского министерства обороны, а также связанных с ним учреждений и организаций, передает Tasnim.

Напомним, что Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по кортежу Сулеймани в Багдаде. Тегеран решил отомстить и атаковал военные базы противника в Ираке. Американцы успели спрятаться в бомбоубежищах. Согласно официальной информации, никто не погиб.

Видео запуска иранских ракет по американским базам в Ираке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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