Роухани одобрил признание Пентагона террористической организацией
Президент Ирана Хасан Роухани поддержал решение парламента страны о признании Пентагона террористической организацией.
Сайт kp.ru писал, что меджлис одобрил соответствующий документ 7 января. Проект был представлен в ответ на совершенное американцами убийство главы бригады "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции генерала Касема Сулеймани.
Он представляет из себя поправку к принятому в апреле 2019 года закону о признании Центрального командования Вооруженных сил США запрещенной организацией. Теперь террористами будут считаться все сотрудники американского министерства обороны, а также связанных с ним учреждений и организаций, передает Tasnim.
Напомним, что Соединенные Штаты нанесли ракетный удар по кортежу Сулеймани в Багдаде. Тегеран решил отомстить и атаковал военные базы противника в Ираке. Американцы успели спрятаться в бомбоубежищах. Согласно официальной информации, никто не погиб.
Видео запуска иранских ракет по американским базам в Ираке.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Ракетная атака Ирана на американские базы в Ираке»