2020-01-09T09:25:09+03:00
Политика

Иран выверял удары по базам, чтобы нанести минимум ущерба США

Американские военные также знали об атаке заранее
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Обе страны смогли выйти из конфликта, сохранив лицоОбе страны смогли выйти из конфликта, сохранив лицоФото: REUTERS
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Иран специально выверял ракетные удары по военным объектам США в Ираке так, чтобы нанести минимальный ущерб и избежать жертв. Об этом сообщил представитель американской администрации, пожелавший остаться неизвестным.

По его словам, Вашингтон еще днем во вторник, 7 января, знал список объектов, по которым могли быть нанесены удары, но конкретики не было. Информацию об окончательном решении Ирана по базам американцам передали власти Ирака за несколько часов до атаки.

"Это дало иранцам [возможность] сохранить лицо, равно как и возможность обеим сторонам отступить от края войны, - цитирует газета The Washington Post представителя администрации.

Напомним, что в начале января американцы убили иранского генерала Касема Сулеймани. Военачальник погиб в результате ракетного удара по кортежу.

Тегеран пообещал отомстить и в ночь на 8 января произвел атаку по американским военным объектам в Ираке. В Вашингтоне позже сообщили, что никто не пострадал. Военнослужащие успели спрятаться в бомбоубежищах.

Сайт kp.ru писал, что сам Тегеран объявил месть свершенной.

Видео запуска иранских ракет по американским базам в Ираке.

ИСТОЧНИК KP.RU

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