2020-01-14T01:17:23+03:00
В мире

В небе над Тегераном перед крушением украинского Boeing 737 был замечен еще один самолет

Речь идет о лайнере катарских авиалиний
Мария ИГНАТЬЕВА
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В небе над Тегераном в день крушения украинского Boeing 737 был замечен еще один самолетВ небе над Тегераном в день крушения украинского Boeing 737 был замечен еще один самолетФото: Иван ВИСЛОВ
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Утром 8 января, когда в Иране был сбит украинский пассажирский Boeing 737, в небе над Тегераном находился еще один самолет. Воздушное судно принадлежит катарским авиалиниям.

Как пишет РИА Новости, диспетчеры успели согласовать полет лайнера с иранской ПВО, поэтому катарский самолет благополучно завершил полет.

- Им удалось скоординироваться, чтобы самолет пролетел как обычно, - заявил зампредседателя комитета по городскому строительству парламента Ирана Абу аль-Фадыль Мусави Беюки.

Он отметил, что члены экипажа катарского самолета могли заметить свет в небе и заподозрить работу ПВО, о чем сообщили диспетчерам, которые в свою очередь связались с иранскими военными и получили разрешение на полет.

Напомним, сайт kp.ru писал ранее, что в результате крушения украинского лайнера в Иране погибли 176 человек. Глава МИД исламской республики Джавад Зариф признал ответственность страны за трагедию: самолет был по ошибке сбит иранской зенитной ракетой на фоне резкого обострения конфликта с США. В Генштабе вооруженных сил Ирана уточнили, что пассажирский лайнер приняли за "враждебный самолет". Причем ранее в Исламской Республике заявили "версия с попаданием в самолет ракеты исключена".

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
В небе над Тегераном перед крушением украинского Boeing 737 был замечен еще один самолет
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