В Иране арестованы подозреваемые по делу о крушении самолета

14 Янв. 2020 2020-01-14T11:07:22+03:00

Самолет упал через несколько минут после взлета, все 176 человек на борту погибли Фото: REUTERS

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В деле о крушении пассажирского самолета в Тегеране появились первые арестованные. Как сообщает Reuters, арестованы несколько человек. Их имена и должности пока не известны. Напомним, боинг с 176 людьми на борту разбился через несколько минут после взлета. Выживших в этом авиакатастрофе нет.

Было несколько версий причин трагедии, от технической неисправности самолета до теракта. Вскоре европейские спецслужбы заявили о том, что лайнер был сбит ракетой земля-воздух.

Власти Ирана спустя три дня после трагедии признали - самолет сбит по ошибке, сыграл роль "человеческий фактор". Все произошло после того, как иранцы атаковали американскую военную базу и опасались ответной реакции со стороны США. Военные посчитали, что лайнер находился в непосредственной близости от военного центра КСИР и представлял угрозу.

На борту воздушного судна находились граждане Украины, Канады, Ирана и ряда других стран. Рейс выполняла украинская авиакомпания. После ЧП в Верховной раде предложили Зеленскому отозвать из Тегерана украинского посла.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/753538" frameborder="0"></iframe> Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев

ИСТОЧНИК KP.RU