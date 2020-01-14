2020-01-14T11:07:22+03:00
Происшествия

В Иране арестованы подозреваемые по делу о крушении самолета

Боинг украинской компании был сбит ракетой
Юлия САЛЬНИКОВА
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Самолет упал через несколько минут после взлета, все 176 человек на борту погиблиСамолет упал через несколько минут после взлета, все 176 человек на борту погиблиФото: REUTERS
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В деле о крушении пассажирского самолета в Тегеране появились первые арестованные. Как сообщает Reuters, арестованы несколько человек. Их имена и должности пока не известны. Напомним, боинг с 176 людьми на борту разбился через несколько минут после взлета. Выживших в этом авиакатастрофе нет.

Было несколько версий причин трагедии, от технической неисправности самолета до теракта. Вскоре европейские спецслужбы заявили о том, что лайнер был сбит ракетой земля-воздух.

Власти Ирана спустя три дня после трагедии признали - самолет сбит по ошибке, сыграл роль "человеческий фактор". Все произошло после того, как иранцы атаковали американскую военную базу и опасались ответной реакции со стороны США. Военные посчитали, что лайнер находился в непосредственной близости от военного центра КСИР и представлял угрозу.

На борту воздушного судна находились граждане Украины, Канады, Ирана и ряда других стран. Рейс выполняла украинская авиакомпания. После ЧП в Верховной раде предложили Зеленскому отозвать из Тегерана украинского посла.

Никто не выжил: разбился украинский Boeing-737.Утром, в среду 8 января разбился пассажирский самолет рейсом Тегеран-Киев

ИСТОЧНИК KP.RU

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