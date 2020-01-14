В Иране арестованы подозреваемые по делу о крушении самолета
В деле о крушении пассажирского самолета в Тегеране появились первые арестованные. Как сообщает Reuters, арестованы несколько человек. Их имена и должности пока не известны. Напомним, боинг с 176 людьми на борту разбился через несколько минут после взлета. Выживших в этом авиакатастрофе нет.
Было несколько версий причин трагедии, от технической неисправности самолета до теракта. Вскоре европейские спецслужбы заявили о том, что лайнер был сбит ракетой земля-воздух.
Власти Ирана спустя три дня после трагедии признали - самолет сбит по ошибке, сыграл роль "человеческий фактор". Все произошло после того, как иранцы атаковали американскую военную базу и опасались ответной реакции со стороны США. Военные посчитали, что лайнер находился в непосредственной близости от военного центра КСИР и представлял угрозу.
На борту воздушного судна находились граждане Украины, Канады, Ирана и ряда других стран. Рейс выполняла украинская авиакомпания. После ЧП в Верховной раде предложили Зеленскому отозвать из Тегерана украинского посла.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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