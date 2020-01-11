В Верховной Раде призвали Зеленского отозвать посла Украины в Иране

11 Янв. 2020 2020-01-11T13:22:51+03:00

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Депутат Верховной рады от партии «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко обратился к президенту Украины Владимиру Зеленскому с призывом уволить посла незалежной в Иране. По мнению политика, диппредставительство повело себя неуважительно к родственникам погибших, когда опубликовало информацию, что причиной авиакатастрофы стала техническая неисправность судна.

- Заявления посольства о том, что самолет точно не сбит, является неуважительным по отношению к родственникам погибших. Я уже молчу про дипломатический урон для нашей страны. Показав наше государство не готовым к защите своих граждан. Это недопустимо ни с моральной, ни с профессиональной точки зрения, - написал на своей странице в социальной сети Гончаренко.

Сайт kp.ru писал о заявлении украинского посольства в Иране. В диппредставительстве через несколько часов после авиакатастрофы заявили, что версию теракта на борту потерпевшего крушение самолета под Тегераном исключили. Однако позже это сообщение было скорректировано. Слова об исключении теракта вырезали.

Напомним, украинский пассажирский Boeing 737 потерпел крушение 8 января. Самолет выполнял рейс по маршруту Тегеран-Киев. На его борту находились 176 человек. В результате крушения никто не выжил. Накануне Иран признал, что самолет был сбит ракетой. Глава иранского МИД Джавад Зариф назвал причину трагедии. По его словам, авиакатастрофу спровоцировал "авантюризм США". В Генштабе вооруженных сил Ирана уточнили, что пассажирский лайнер приняли за "враждебный самолет".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/753680" frameborder="0"></iframe> Появилось новое видео с места крушения украинского самолета в Иране.

ИСТОЧНИК KP.RU