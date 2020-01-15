2020-01-15T06:50:53+03:00
В мире

Boeing убедили авиакомпанию Lion Air в отсутствии необходимости дополнительной подготовки пилотов 737 MAX

Корпорация беспокоилась, что новые лайнеры частично лишатся коммерческой привлекательности
Мария ИГНАТЬЕВА
Поделиться:
Boeing убедили авиакомпанию Lion Air в отсутствии необходимости дополнительной подготовки пилотов 737 MAXBoeing убедили авиакомпанию Lion Air в отсутствии необходимости дополнительной подготовки пилотов 737 MAXФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Сотрудники американской компании Boeing убедили представителей авиакомпании Lion Air, что пилотам Boeing 737 MAX не нужна дополнительная подготовка для управления этим воздушным судном. Сообщается, что это было за год до авиакатастрофы в Индонезии.

По данным агентства Bloomberg, в американской корпорации были озадачены намерением авиакомпании провести дополнительную подготовку летчиков. Объясняется это тем, что в таком случае новые лайнеры от Boeing частично лишились бы коммерческой привлекательности. Более того это стало бы неблагоприятным прецедентом для компании, поэтому представителей Lion Air убедили, что достаточно короткого курса. В итоге индонезийская компания с этим согласилась.

Как писал сайт kp.ru в результате крушения самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air осенью 2018 года погибли 189 человек. Одной из главных причин авиакатастрофы стали ошибки конструкторов, разрабатывавших эту модель лайнера. А 10 марта 2019-го такой же лайнер разбился в Эфиопии. Жертвами второго крушения стали 157 граждан из 33 стран мира. После этого полеты Boeing 737 MAX 8 запретили практически по всему миру.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Boeing убедили авиакомпанию Lion Air в отсутствии необходимости дополнительной подготовки пилотов 737 MAX
В Японии впервые министр-мужчина берет отпуск по уходу за ребенком
Названы самые фотографируемые локации российских городов
Отец Меган Маркл сообщил о готовности выступить против дочери в суде
В США при аварийной посадке самолет сбросил топливо над начальной школой
SANA: ракетную атаку по военному аэродрому в Сирии совершили ВВС Израиля
В Испании возросло число пострадавших при взрыве в Таррагоне
США пригрозили Ираку санкциями за покупку российских С-400
Американские спецслужбы нашли критическую уязвимость Windows
Социологи выяснили, что большинство россиян хотят сделать 31 декабря выходным днем
В Ираке снова подверглась ракетному удару американская военная база
Процедура импичмента Трампа может начаться 21 января
В Иране задержали мужчину, который ранее разместил видео о попадании ракеты в Боинг
В Москве задержали бывшего директора центра ядерной медицины