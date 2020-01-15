Boeing убедили авиакомпанию Lion Air в отсутствии необходимости дополнительной подготовки пилотов 737 MAX

15 Янв. 2020 2020-01-15T06:50:53+03:00

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Сотрудники американской компании Boeing убедили представителей авиакомпании Lion Air, что пилотам Boeing 737 MAX не нужна дополнительная подготовка для управления этим воздушным судном. Сообщается, что это было за год до авиакатастрофы в Индонезии.

По данным агентства Bloomberg, в американской корпорации были озадачены намерением авиакомпании провести дополнительную подготовку летчиков. Объясняется это тем, что в таком случае новые лайнеры от Boeing частично лишились бы коммерческой привлекательности. Более того это стало бы неблагоприятным прецедентом для компании, поэтому представителей Lion Air убедили, что достаточно короткого курса. В итоге индонезийская компания с этим согласилась.

Как писал сайт kp.ru в результате крушения самолета Boeing 737 MAX авиакомпании Lion Air осенью 2018 года погибли 189 человек. Одной из главных причин авиакатастрофы стали ошибки конструкторов, разрабатывавших эту модель лайнера. А 10 марта 2019-го такой же лайнер разбился в Эфиопии. Жертвами второго крушения стали 157 граждан из 33 стран мира. После этого полеты Boeing 737 MAX 8 запретили практически по всему миру.

ИСТОЧНИК KP.RU