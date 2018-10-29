В авиакатастрофе у берегов Индонезии никто не выжил

29 Окт. 11:06 2018-10-29T11:06:01+03:00

На месте крушения «Боинга» Lion Air в Яванском море спасатели нашли одного из 189 погибших [видео]

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К этому часу уже понятно, что в авиакатастрофе у берегов Индонезии, где упал в море пассажирский самолет Boeing 737 Max 8, выжить не удалось никому. Это подтвердил представитель индонезийского национального Агентства по преодолению чрезвычайных ситуаций.

«В результате крушения выживших нет», - сказал он РИА Новости.

Тем временем на месте крушения лайнера продолжается поисковая операция, работают водолазы. Пока спасателям удалось найти тело только одного погибшего, сообщает портал Detik.

На борту самолета, как ранее писал сайт kp.ru, находилось 189 человек – 181 пассажир, в том числе трое детей, а также восемь членов экипажа: два пилота и шесть бортпроводников. Их имена уже известны, авиаперевозчик обнародовал списки. Россиян на борту не было.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, о крушении Boeing 737 индонезийской авиакомпании Lion Air стало известно в понедельник утром, 29 октября. Лайнер, вылетевший из Джакарты в Панкалпинанг, упал в море в районе западного побережья острова Ява через 13 минут после взлета. Его обломки обнаружили на глубине 30 – 40 метров.