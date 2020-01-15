2020-01-15T13:45:55+03:00
Общество

Послание президента Федеральному Собранию в 2020 году длилось 1 час 12 минут

Глава государства предложил назначать маткапитал за первенца и увеличил сроки выплаты пособия на детей
Юлия САЛЬНИКОВА
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Послание главы государства Федеральному собранию впервые прошло в начале годаПослание главы государства Федеральному собранию впервые прошло в начале годаФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В 2020 году послание президента Федеральному Собранию длилось 1 час 12 минут. Год назад Владимир Путин обращался к региональным чиновникам и главам федеральных ведомств 1 час 20 минут. Главными темами, которые поднял 15 января президент, стал, как и ожидалось, блок социальных вопросов.

Так, по предложению Путина будет увеличен материнский капитал на 150 тысяч рублей. Кроме того, впервые в России эту единоразовую выплату смогут получить семьи, где родился первый ребенок. Ранее, на маткапитал могли рассчитывать семьи при рождении второго и последующих детей.

Вопросы демографии глава государства назвал самыми важными, поскольку "судьба России зависит от того, сколько нас будет".

В правительстве займутся помощью регионам по восстановлению кабинетов искусств в школах. Все дети с 1 по 4 класс с этого года будут получать бесплатное горячее питание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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