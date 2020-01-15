2020-01-15T13:43:25+03:00
Политика

Владимир Путин высоко оценил развитие волонтерского движения

В юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне выделяются "Волонтеры Победы"
Ольга МАТЫС
Поделиться:
Комментарии: comments5
Владимир Путин заявил, что общественная инициатива очень важна для национального развитияВладимир Путин заявил, что общественная инициатива очень важна для национального развитияФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

Во время своего ежегодного послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин высказался о нынешнем активном развитии волонтерских движений.

- Для нас значима каждая созидательная инициатива граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций, их стремление внести свой вклад в решение задач национального развития, - подчеркнул президент.

Также в ходе обращения он выделил движение "Волонтеры Победы":

- Воплощением традиций взаимопомощи, уважения к старшим поколениям и к нашей истории стал проект "Волонтеры Победы", - заявил Владимир Путин.

Напомним, что обращение президента к Федеральному собранию завершилось. Владимир Путин во время речи, длившейся чуть более часа, уделил особое внимание проблемам демографии, образованию, медицине, вооружения и аспектам развития российского бизнеса.

Путин: Мы обязаны защитить правду о победе над фашизмом.Президент России выступает с ежегодным обращением к парламенту

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Владимир Путин рассказал, кто несет ответственность за сохранение мира
Силуанов рассказал в какую сумму обойдутся бюджету объявленные Путиным социальные меры
Владимир Путин: В России появится крупнейший архивный комплекс о Второй Мировой войне
Силуанов назвал сумму, которая потребуется на предложенные Путиным демографические меры
В России предложили опробовать новый способ борьбы с телефонным мошенничеством
Владимир Путин высоко оценил развитие волонтерского движения
Послание президента Федеральному Собранию в 2020 году длилось 1 час 12 минут
Путин: Мы обязаны защитить правду о Победе
Путин об обороноспособности страны: «нельзя почивать на лаврах»
Путин заявил о необходимости увеличить бюджетные места для вузов в регионах
По поправкам к Конституции будет проведено всенародное голосование, заявил Путин
«Пули были не настоящие»: Серов рассказал о ранении
Путин: Россия должна оставаться сильной президентской республикой
Путин: Россия должна оставаться сильной президентской республикой
Президент запретил чиновникам и депутатам иметь иностранное гражданство
"Мы никого не догоняем": Президент оценил развитие российского вооружения
Путин: Кандидат на пост президента России должен проживать в стране не менее 25 лет
Путин не видит необходимости в принятии новой Конституции
Путин заявил о необходимости реформирования надзорно-контрольной системы за бизнесом