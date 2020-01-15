Владимир Путин высоко оценил развитие волонтерского движения

15 Янв. 2020 2020-01-15T13:43:25+03:00

Владимир Путин заявил, что общественная инициатива очень важна для национального развития Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В юбилейный год Победы в Великой Отечественной войне выделяются "Волонтеры Победы"

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Во время своего ежегодного послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин высказался о нынешнем активном развитии волонтерских движений.

- Для нас значима каждая созидательная инициатива граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций, их стремление внести свой вклад в решение задач национального развития, - подчеркнул президент.

Также в ходе обращения он выделил движение "Волонтеры Победы":

- Воплощением традиций взаимопомощи, уважения к старшим поколениям и к нашей истории стал проект "Волонтеры Победы", - заявил Владимир Путин.

Напомним, что обращение президента к Федеральному собранию завершилось. Владимир Путин во время речи, длившейся чуть более часа, уделил особое внимание проблемам демографии, образованию, медицине, вооружения и аспектам развития российского бизнеса.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/754816" frameborder="0"></iframe> Путин: Мы обязаны защитить правду о победе над фашизмом.Президент России выступает с ежегодным обращением к парламенту

ИСТОЧНИК KP.RU