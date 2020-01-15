Владимир Путин высоко оценил развитие волонтерского движения
Во время своего ежегодного послания к Федеральному собранию президент России Владимир Путин высказался о нынешнем активном развитии волонтерских движений.
- Для нас значима каждая созидательная инициатива граждан, общественных объединений, некоммерческих организаций, их стремление внести свой вклад в решение задач национального развития, - подчеркнул президент.
Также в ходе обращения он выделил движение "Волонтеры Победы":
- Воплощением традиций взаимопомощи, уважения к старшим поколениям и к нашей истории стал проект "Волонтеры Победы", - заявил Владимир Путин.
Напомним, что обращение президента к Федеральному собранию завершилось. Владимир Путин во время речи, длившейся чуть более часа, уделил особое внимание проблемам демографии, образованию, медицине, вооружения и аспектам развития российского бизнеса.
Путин: Мы обязаны защитить правду о победе над фашизмом.Президент России выступает с ежегодным обращением к парламенту
ИСТОЧНИК KP.RU