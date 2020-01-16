Сайт "Миротворец" внёс Мишустина в свою базу

16 Янв. 2020 2020-01-16T12:44:23+03:00

Уточняется, что кандидат на пост премьера "сознательно нарушал госграницу Украины с целью проникновения в Крым"

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Кандидата на пост главы правительства России Михаила Мишустина внесли в базу украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма.

- Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, - цитирует РИА Новости сообщение на сайте центра.

16 января Михаил Мишустин провёл встречи со всеми парламентскими фракциями. В первую очередь он встретился с фракцией "Единая Россия", а затем с ЛДПР и КПРФ. После этого кандидат на пост главы кабмина прибыл с председателем Госдумы Вячеславом Володиным на заседание партии "Справедливая Россия".

Напомним, что сайт "Миротворец" известен публикациями с обнародованием данных журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан. В своих публикациях "Миротворец" называет их "изменниками родины".

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/754926" frameborder="0"></iframe> Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?

ИСТОЧНИК KP.RU