Сайт "Миротворец" внёс Мишустина в свою базу
Кандидата на пост главы правительства России Михаила Мишустина внесли в базу украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма.
- Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, - цитирует РИА Новости сообщение на сайте центра.
16 января Михаил Мишустин провёл встречи со всеми парламентскими фракциями. В первую очередь он встретился с фракцией "Единая Россия", а затем с ЛДПР и КПРФ. После этого кандидат на пост главы кабмина прибыл с председателем Госдумы Вячеславом Володиным на заседание партии "Справедливая Россия".
Напомним, что сайт "Миротворец" известен публикациями с обнародованием данных журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан. В своих публикациях "Миротворец" называет их "изменниками родины".
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ИСТОЧНИК KP.RU