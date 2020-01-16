2020-01-16T12:44:23+03:00
Политика

Сайт "Миротворец" внёс Мишустина в свою базу

Уточняется, что кандидат на пост премьера "сознательно нарушал госграницу Украины с целью проникновения в Крым"
Ася КУЗНЕЦОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Михаил Мишустин провёл встречи со всеми парламентскими фракциямиМихаил Мишустин провёл встречи со всеми парламентскими фракциямиФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Кандидата на пост главы правительства России Михаила Мишустина внесли в базу украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма.

- Покушение на суверенитет и территориальную целостность Украины. Сознательное нарушение государственной границы Украины с целью проникновения в захваченный российскими оккупантами Крым, - цитирует РИА Новости сообщение на сайте центра.

16 января Михаил Мишустин провёл встречи со всеми парламентскими фракциями. В первую очередь он встретился с фракцией "Единая Россия", а затем с ЛДПР и КПРФ. После этого кандидат на пост главы кабмина прибыл с председателем Госдумы Вячеславом Володиным на заседание партии "Справедливая Россия".

Напомним, что сайт "Миротворец" известен публикациями с обнародованием данных журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан. В своих публикациях "Миротворец" называет их "изменниками родины".

Медведева сменит Мишустин.Главой правительства России станет Михаил Мишустин. Кто же он, наш новый премьер-министр?

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Всероссийское голосование по поправкам в Конституцию проведут до 1 мая 2020 года
Мишустин может озвучить изменения в составе правительства на заседании Думы
NASA назвало 2019 год вторым самым теплым за всю историю наблюдений
«Роскосмос» нашел способ защитить Россию от спутников-шпионов
Сайт "Миротворец" внёс Мишустина в свою базу
В Национальной мясной ассоциации рассказали о ценах на мясо в 2020 году
Мишустин: на реализацию послания Путина нужно около 450 млрд рублей
В новом году более 80 процентов россиян хотят отказаться от льготных лекарств в пользу денег
В Москве обокрали квартиру командира космического корабля на 1 млн рублей
Роспотребнадзор напомнил о правилах профилактики гриппа и ОРВИ
Мишустин: самая главная задача нового правительства России - снять ограничения и барьеры для бизнеса
Российские ученые проследят за мыслями монахов во время тантрической медитации
КПРФ воздержится при голосовании за кандидатуру Мишустина
Мишустин выступил против снижения НДФЛ
Комитет Госдумы одобрил проект о проверке росгвардейцев на полиграфе
Роскачество заявило о наличии в марках черного перца плесени и кишечной палочки
Мишустин намерен в первую очередь заняться реформой управления и внедрять современные технологии
Названы витамины, которые россияне покупают чаще всего в зимнее время
Метеорологи прогнозируют в 2020 году экстремальные погодные явления