Володин призвал оставить эффективных министров в новом правительстве
В обновленном правительстве должны остаться профессиональные и эффективные министры из старого состава. Такое заявление сделал председатель Государственной думы Вячеслав Володин во время обсуждения вопроса о назначении Михаила Мишустина премьер-министром России.
Спикер подчеркнул, что в ходе обсуждения кандидатуры экономиста во фракциях звучало много критики в отношении профильных ведомств, высказывались конкретные претензии и недовольство низкими темпами роста экономики.
"Но есть и предложения о необходимости сохранения в составе правительства профессионалов, людей эффективных. Потому что много достойных людей работает в правительстве, нам крайне важно, чтобы правительство состояло из таких членов кабинета", - сказал Володин во время выступления, трансляцию которого ведет сайт kp.ru.
Сайт kp.ru писал, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о роспуске правительства после того, как президент Владимир Путин рассказал о планах внести изменения в Конституцию.
Медведев заявил об отставке правительства.Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что российское правительство в полном составе подало в отставку
ИСТОЧНИК KP.RU
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