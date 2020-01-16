2020-01-16T15:37:38+03:00
Политика

Володин призвал оставить эффективных министров в новом правительстве

К отдельным ведомствам есть претензии, но "достойные люди" в кабмине тоже есть
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вячеслав Володин и Михаил МишустинВячеслав Володин и Михаил МишустинФото: REUTERS
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В обновленном правительстве должны остаться профессиональные и эффективные министры из старого состава. Такое заявление сделал председатель Государственной думы Вячеслав Володин во время обсуждения вопроса о назначении Михаила Мишустина премьер-министром России.

Спикер подчеркнул, что в ходе обсуждения кандидатуры экономиста во фракциях звучало много критики в отношении профильных ведомств, высказывались конкретные претензии и недовольство низкими темпами роста экономики.

"Но есть и предложения о необходимости сохранения в составе правительства профессионалов, людей эффективных. Потому что много достойных людей работает в правительстве, нам крайне важно, чтобы правительство состояло из таких членов кабинета", - сказал Володин во время выступления, трансляцию которого ведет сайт kp.ru.

Сайт kp.ru писал, что премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о роспуске правительства после того, как президент Владимир Путин рассказал о планах внести изменения в Конституцию.

Медведев заявил об отставке правительства.Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил, что российское правительство в полном составе подало в отставку

ИСТОЧНИК KP.RU

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