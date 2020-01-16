2020-01-16T16:16:49+03:00
Происшествия

В Домодедово самолёт экстренно сел на недостроенную полосу

Пострадавших нет
Ася КУЗНЕЦОВА
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Самолёт летел из Саббеты в МосквуСамолёт летел из Саббеты в МосквуФото: Иван ВИСЛОВ
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Самолет SSJ-100 авиакомпании "ИрАэро" совершил экстренную посадку на недостроенную взлётно-посадочную полосу около аэродрома "Домодедово". Источник в Экстренных службах сообщает, что никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал. Борт самолёта не получил подтверждений.

Авиалайнер выполнял рейс из города Сабетта в Москву.

Ранее сайт kp.ru писал о том, как аэропорт "Домодедово" принял самолет компании Qatar Airways из Дохи, подавший сигнал тревоги. Лайнер летел в Осло, но сделал вынужденную посадку.

Пилот подал сигнал тревоги, аэропорт разрешил посадку и задействовал службы спасения, которые выехали на взлетно-посадочную полосу встречать тревожный борт.

Также на сайте писали о вынужденной посадке в Калуге самолёта, следовавшего из Тивата в Москву. Посадку пришло совершить, поскольку командир воздушного судна потерял сознание.

ИСТОЧНИК KP.RU

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