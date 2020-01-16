2020-01-16T19:19:14+03:00
Политика

Киев решил возобновить работу делегации в ПАСЕ

За возвращение проголосовали 348 депутатов Верховной рады
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Киев решил возобновить работу делегации в ПАСЕКиев решил возобновить работу делегации в ПАСЕФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Верховная Рада Украины решила возобновить работу украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы в 2020 году после прошлогоднего отказа участвовать в сессии из-за возвращения в ПАСЕ России.

К такому решению украинский парламент пришел в ходе голосования, признав работу украинской делегации «необходимой для содействия выполнению Украиной своих обязательств в качестве полноправного члена Совета Европы».

По итогам голосования «за» проголосовали 348 депутатов при 226 необходимых голосах.

Напомним, после возвращения России в ПАСЕ и принятия резолюции о восстановлении полномочий российской делегации в полном объеме, пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что отношения Киева и Парламентской ассамблеи Совета Европы уже нельзя назвать дружескими. Позже незалежная отозвала свою делегацию.

ИСТОЧНИК KP.RU

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