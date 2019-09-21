Графа Монте-Кристо из меня не вышло: Украина ссорится с ПАСЕ и раздражает Трампа

Суббота – время подводить итоги прошедшей недели. На Украине за это время случилось много интересного, знаменательного и просто смешного.

«КОШЕЛЕК, КОШЕЛЕК. КАКОЙ КОШЕЛЕК?»

Денежный вопрос испортил отношения между известным телеведущим Савиком Шустером и олигархом Игорем Коломойским, которого сейчас называют «серым кардиналом» Украины. «Шустрый» Савик пообещал подать на главолигарха в суд иск о защите своих чести и достоинства. Причем, поссорились они во время прямого эфира программы «Свобода слова».

Суть конфликта банальна – деньги. Шустер припомнил, как его программу телеканал Коломойского перестал выпускать в эфир, а Коломойский ответил, что причиной этого стало мздоимство Шустера, который, по его словам, брал деньги с участников программы. При этом, Коломойский отметил, что они специально подставили своего человека под Шустера, чтобы проверить его на коррупционность. А оправдать такое поведение производственной необходимостью Шустер тоже, дескать, не может, поскольку на передачу у него деньги были: Коломойский авансом заплатил ему за 10 передач 2,5 млн долларов.

Новое судебное шоу, если Шустер претворит свое обещание в жизнь, обещает быть увлекательным. Особенно, в части выступлений даже не самих сторон конфликта, а свидетелей.

Коломойский отметил, что они специально подставили своего человека под Шустера, чтобы проверить его на коррупционность

НЕЖДАНЧИК ЗАОКЕАНСКИЙ

По самомнению Киева нанесен мощнейший удар оттуда, откуда не ждали. На Украине и так периодически полыхают всплески ярости от периодических высказываний европейских лидеров, выставляющих определенные требования к Киеву. И то Макрона, то Меркель называют изменниками («зрадниками») и предателями, продавшимися Москве. До недавних пор очагом счастья для «свидомых» были США. Но и тут, как выяснилось, притаилась измена.

The Washington Post со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме написала, что Дональд Трамп посчитал действия США на Украине бессмысленными и раздражающими Россию. Более того, он пошел еще дальше, мимоходом закопав «Революцию гидности».

- Позиция президента, по сути, заключается в том, что нам необходимо признать тот факт, что Россия должна быть нашим другом, и кого вообще волнует Украина? – объяснил мнение Трампа по этой проблеме собеседник издания. Впрочем, посоветуем украинцам не расстраиваться и не обвинять (не сердить) Трампа. Чревато. По сведениям украинской стороны, Зеленский может встретиться с президентом США на полях Генассамблеи ООН в конце сентября. И, если рандеву, хоть и на ногах, состоится, то украинский гость сам сможет спросить Дональда обо всем. Если, конечно, осмелится. К тому же, Трамп весь такой неожиданный и непрогнозируемый, что к моменту встречи сможет поменять свою позицию, как минимум, с десяток раз.

СТРАШНАЯ МЕСТЬ

(про Украину, но не по Гоголю)

Безнаказанно предать Украину и не понести за это никакого наказания не удастся никому. Именно в этом заключается смысл демарша, предпринятого Верховной Радой. Председатель комитета ВРУ по вопросам внешней политики Богдан Яременко (естественно, фракция «Слуга народа») заявил, что делегация Украина не будет принимать участие в работе ближайшей сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

- Не имея другой возможности реагировать на нарушения этой организацией собственных принципов и столкнувшись с откровенным игнорированием интересов, Украина пока воздержится от командировки своей делегации на ближайшую сессию, - говорится в его заявлении. Кроме того, он уточнил, что такое решение принято большинством парламентариев страны из-за того, что ПАСЕ игнорирует «интересы Украины».

Какие именно, понятно. Речь идет о том, что ПАСЕ в июне вернула все полномочия, в том числе, и право голоса российской делегации, которых она была лишена в 2014-м из-за воссоединения Крыма с Россией. Украинская делегация тогда предприняла целый ряд ухищрений, чтобы не допустить этого: протестовала, предлагала сотни поправок, чтобы затянуть процесс, но все оказалось бесполезно. Россию, без каких-либо предварительных условий, восстановили в правах. Тогда украинская делегация в знак протеста покинула зал заседаний.

И вот сейчас в Киеве решили «продолжить банкет». Причем, как амбициозно заявил все тот же Яременко, сейчас Украина намерена работать по выработке такого плана, который «сумеет вернуть доверие к ПАСЕ». Надо полагать, доверие Украины.

Можно предположить, что на сессии ПАСЕ могли бы и не заметить отсутствие украинской делегации, если бы новость не разнесли украинские СМИ. Конечно, этот грозный окрик из Киева выглядит смешно, как если бы галантерейщик решил поставить ультиматум кардиналу. Но еще смешнее то, что часть украинской делегации все же поедет на сессию в Страсбург. Правда, с оговоркой, что депутаты парламента совершат свою поездку не в составе официальной делегации, а в частном порядке. Не все, получается, готовы отказаться от суточных и командировочных.

Просто удивительно, как большая часть происходящего в Незалежной, начиная с гигантского замаха, в итоге укладывается в лекала чеканной формулировки, выведенной некогда Остапом Бендером: «Графа Монте-Кристо из меня не вышло. Придется переквалифицироваться в управдомы».