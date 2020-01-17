Американский сенат одобрил новое торговое соглашение США с Мексикой и Канадой

17 Янв. 2020 2020-01-17T06:44:40+03:00

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В четверг, 16 января, американский сенат большинством голосов одобрил новое торговое соглашение Соединенных Штатов с Мексикой и Канадой (USMCA), которое должно заменить предыдущий договор – действовавшее с 1994 года Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

Документ поддержали 89 сенаторов, против высказались десять законодателей, передает издание The Hill. Теперь торговое соглашение должно поступить на подпись президенту США Дональду Трампу. Напомним, как писал сайт kp.ru, нынешний глава Белого дома называл эту сделку одним из важнейших достижений своей администрации.

По данным телеканала СВС, парламент Канады приступит к рассмотрению и ратификации нового трехстороннего соглашения только после 27 января, когда у канадских депутатов закончатся зимние каникулы. Мексика договор USMCA ратифицировала еще в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU