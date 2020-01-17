2020-01-17T06:44:40+03:00
Политика

Американский сенат одобрил новое торговое соглашение США с Мексикой и Канадой

Теперь документ должен подписать президент Трамп и ратифицировать канадский парламент
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Американский сенат одобрил торговое соглашение между США, Мексикой и КанадойАмериканский сенат одобрил торговое соглашение между США, Мексикой и КанадойФото: REUTERS
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В четверг, 16 января, американский сенат большинством голосов одобрил новое торговое соглашение Соединенных Штатов с Мексикой и Канадой (USMCA), которое должно заменить предыдущий договор – действовавшее с 1994 года Соглашение о североамериканской зоне свободной торговли (NAFTA).

Документ поддержали 89 сенаторов, против высказались десять законодателей, передает издание The Hill. Теперь торговое соглашение должно поступить на подпись президенту США Дональду Трампу. Напомним, как писал сайт kp.ru, нынешний глава Белого дома называл эту сделку одним из важнейших достижений своей администрации.

По данным телеканала СВС, парламент Канады приступит к рассмотрению и ратификации нового трехстороннего соглашения только после 27 января, когда у канадских депутатов закончатся зимние каникулы. Мексика договор USMCA ратифицировала еще в прошлом году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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