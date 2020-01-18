Трамп призвал иранских лидеров «отказаться от террора и сделать Иран снова великим»

18 Янв. 2020 2020-01-18T07:09:06+03:00

Свой твит президент США снова продублировал на персидском языке

Изменить размер текста: A A

Президент США Дональд Трамп со своей страницы в Twitter призвал иранских лидеров «сделать Иран снова великим» – по аналогии с его собственным предвыборным слоганом «Сделаем Америку снова великой».

«Благородные люди Ирана, которые любят Америку, заслуживают правительства, которое больше заинтересовано в том, чтобы помочь им осуществить свои мечты, чем в том, чтобы убивать их за требование уважения», - написал глава Белого дома.

«Вместо того, чтобы вести Иран к разрушению, его лидеры должны отказаться от террора и сделать Иран снова великим!» - добавил Трамп.

Свой твит он опять продублировал на персидском языке.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, ранее Трамп поддержал иранских протестующих на языке фарси. После этого официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави написал в Twitter, что «руки и языки, испачканные угрозами, санкциями и убийствами иранского народа, не имеют права позорить древний персидский язык».

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Убийство генерала Сулеймани: еще одна проверка США пределов своей власти по захвату мира

Наш колумнист Сергей Мардан уверен: ракета, пущенная по кортежу генерала в Ираке, адресована, в том числе, и Москве (подробности).

МЕЖДУ ТЕМ

Иран обещает Трампу трупы американцев на всем Ближнем Востоке: ждать ли большую войну

Убийство генерала спецподразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей Исламской революции Касема Сулеймани подводит мир на порог нового военного конфликта. Ведь ликвидировали его ракетным ударом в аэропорту Багдада по личному приказу Дональда Трампа, грубо поправ международное право (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU