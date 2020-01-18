2020-01-18T07:09:06+03:00
Политика

Трамп призвал иранских лидеров «отказаться от террора и сделать Иран снова великим»

Свой твит президент США снова продублировал на персидском языке
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп со своей страницы в Twitter призвал иранских лидеров «сделать Иран снова великим» – по аналогии с его собственным предвыборным слоганом «Сделаем Америку снова великой».

«Благородные люди Ирана, которые любят Америку, заслуживают правительства, которое больше заинтересовано в том, чтобы помочь им осуществить свои мечты, чем в том, чтобы убивать их за требование уважения», - написал глава Белого дома.

«Вместо того, чтобы вести Иран к разрушению, его лидеры должны отказаться от террора и сделать Иран снова великим!» - добавил Трамп.

Свой твит он опять продублировал на персидском языке.

Напомним, как рассказывал сайт kp.ru, ранее Трамп поддержал иранских протестующих на языке фарси. После этого официальный представитель МИД Ирана Аббас Мусави написал в Twitter, что «руки и языки, испачканные угрозами, санкциями и убийствами иранского народа, не имеют права позорить древний персидский язык».

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ИСТОЧНИК KP.RU

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