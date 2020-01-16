В США началась процедура импичмента Трампа

16 Янв. 2020 2020-01-16T23:44:38+03:00

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В Соединенных Штатах началась процедура импичмента президента США Дональда Трампа. Глава Верховного суда страны Джон Робертс, который будет выполнять роль судьи на процессе, и сенаторы – на них возложены обязанности присяжных – в четверг, 16 января, принесли присягу для участия в процессе, передает агентство Reuters. Обвинителями выступает группа конгрессменов.

Напомним, как писал сайт kp.ru, 18 декабря Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент по двум статьям обвинения – «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу». Трампа обвиняют в том, что он пытался помешать расследованию по импичменту, а также «подстрекал иностранное правительство» - Украину к вмешательству в выборы в США, задерживая одобренную конгрессом военную помощь.

Сам же Трамп называет попытки демократов добиться его импичмента «величайшей охотой на ведьм за всю американскую историю» и уверяет, что ничего плохого не делал.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734025" frameborder="0"></iframe> Трампу объявили импичмент.

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ИСТОЧНИК KP.RU