В США началась процедура импичмента Трампа
В Соединенных Штатах началась процедура импичмента президента США Дональда Трампа. Глава Верховного суда страны Джон Робертс, который будет выполнять роль судьи на процессе, и сенаторы – на них возложены обязанности присяжных – в четверг, 16 января, принесли присягу для участия в процессе, передает агентство Reuters. Обвинителями выступает группа конгрессменов.
Напомним, как писал сайт kp.ru, 18 декабря Палата представителей конгресса США проголосовала за импичмент по двум статьям обвинения – «превышение полномочий» и «воспрепятствование конгрессу». Трампа обвиняют в том, что он пытался помешать расследованию по импичменту, а также «подстрекал иностранное правительство» - Украину к вмешательству в выборы в США, задерживая одобренную конгрессом военную помощь.
Сам же Трамп называет попытки демократов добиться его импичмента «величайшей охотой на ведьм за всю американскую историю» и уверяет, что ничего плохого не делал.
Трампу объявили импичмент.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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