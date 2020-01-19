Медведев рассказал о причинах отставки правительства

19 Янв. 2020 2020-01-19T15:02:54+03:00

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Бывший премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил отставку правительства требованием времени и необходимостью политического обновления страны.

По словам бывшего главы российского кабмина, в своем послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин обозначил масштабные задачи по обновлению политической системы, которые должны затронуть правительство, судебную систему, парламент и частично президента.

«Для того, чтобы принять все эти решения, президент должен быть абсолютно свободен (...)без оглядки на какие-либо другие факторы. Включая фактор правительства», - отметил он.

Напомним, 15 января правительство в полном составе подало в отставку. Это произошло после оглашения послания Федеральном собранию, в котором российский лидер предложил внести изменения в Конституцию России. Тогда Медведев заявил, что эти поправки изменят «целый баланс власти». При этом экс-премьер попросил «относиться к этому спокойно».

ИСТОЧНИК KP.RU