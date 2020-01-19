Проект итогового коммюнике по Ливии предполагает создание групп контроля
Проект итогового коммюнике по Ливии предусматривает формирование четырех технических групп по контролю исполнения решений конференции в рамках Берлинского саммита, который состоится в столице Германии в воскресенье, 19 января.
Информацию с места событий предоставил источник РИА Новости.
Напомним, что обсуждением урегулирования ливийского конфликта займутся представители России, Турции, Франции, Великобритании, Соединенных Штатов, Китая, ОАЭ, Алжира и Египта. Также ожидается присутствие главы Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.
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ИСТОЧНИК KP.RU