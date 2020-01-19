Проект итогового коммюнике по Ливии предполагает создание групп контроля

19 Янв. 2020 2020-01-19T15:28:58+03:00

Специалисты будут наблюдать за исполнением решений берлинской конференции

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Проект итогового коммюнике по Ливии предусматривает формирование четырех технических групп по контролю исполнения решений конференции в рамках Берлинского саммита, который состоится в столице Германии в воскресенье, 19 января.

Информацию с места событий предоставил источник РИА Новости.

Напомним, что обсуждением урегулирования ливийского конфликта займутся представители России, Турции, Франции, Великобритании, Соединенных Штатов, Китая, ОАЭ, Алжира и Египта. Также ожидается присутствие главы Правительства национального согласия Ливии Файеза Сарраджа.

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ИСТОЧНИК KP.RU