2020-01-19T14:57:40+03:00
Политика

Путин прилетел в Берлин на конференцию по Ливии

Перед саммитом российский лидер планирует встретиться с Эрдоганом
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Путин прилетел в Берлин на конференцию по ЛивииПутин прилетел в Берлин на конференцию по ЛивииФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Президент России Владимир Путин прибыл в Берлин на международную конференцию по вопросу урегулирования ситуации в Ливии, которая состоится в воскресенье, 19 января.

Как сообщал сайт kp.ru, до начала конференции российский лидер собирается встретиться с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

Обсудить вопрос урегулирования ливийского конфликта в Берлине приедут представители России, Турции, Франции, Великобритании, США, Китая, ОАЭ, а также Алжира и Египта. Также в конференции должен принять участие глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж. Ранее в немецкую столицу уже командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар.

Напомним, как писал сайт kp.ru, активные боевые действия между Правительством национального согласия и Ливийской национальной армией не прекращаются с апреля прошлого года. 16 января Эрдоган сообщил об отправке турецких военных в Ливию для обучения бойцов ПНС.

ИСТОЧНИК KP.RU

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