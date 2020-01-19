19 Янв. 2020 2020-01-19T14:57:40+03:00

Путин прилетел в Берлин на конференцию по Ливии Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Изменить размер текста: A A

Президент России Владимир Путин прибыл в Берлин на международную конференцию по вопросу урегулирования ситуации в Ливии, которая состоится в воскресенье, 19 января.

Как сообщал сайт kp.ru, до начала конференции российский лидер собирается встретиться с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.

Обсудить вопрос урегулирования ливийского конфликта в Берлине приедут представители России, Турции, Франции, Великобритании, США, Китая, ОАЭ, а также Алжира и Египта. Также в конференции должен принять участие глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж. Ранее в немецкую столицу уже командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар.

Напомним, как писал сайт kp.ru, активные боевые действия между Правительством национального согласия и Ливийской национальной армией не прекращаются с апреля прошлого года. 16 января Эрдоган сообщил об отправке турецких военных в Ливию для обучения бойцов ПНС.

ИСТОЧНИК KP.RU