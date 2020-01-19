Путин прилетел в Берлин на конференцию по Ливии
Президент России Владимир Путин прибыл в Берлин на международную конференцию по вопросу урегулирования ситуации в Ливии, которая состоится в воскресенье, 19 января.
Как сообщал сайт kp.ru, до начала конференции российский лидер собирается встретиться с турецким коллегой Тайипом Эрдоганом.
Обсудить вопрос урегулирования ливийского конфликта в Берлине приедут представители России, Турции, Франции, Великобритании, США, Китая, ОАЭ, а также Алжира и Египта. Также в конференции должен принять участие глава Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Файез Саррадж. Ранее в немецкую столицу уже командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) фельдмаршал Халифа Хафтар.
Напомним, как писал сайт kp.ru, активные боевые действия между Правительством национального согласия и Ливийской национальной армией не прекращаются с апреля прошлого года. 16 января Эрдоган сообщил об отправке турецких военных в Ливию для обучения бойцов ПНС.
ИСТОЧНИК KP.RU