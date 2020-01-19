В Берлине началась конференция по ситуации в Ливии

19 Янв. 2020 2020-01-19T17:55:32+03:00

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Конференция по урегулированию ситуации в Ливии начала свою работу в Берлине в воскресенье, 19 января.

Канцлер Германии Ангела Меркель и генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш лично встретили всех гостей саммита у входа в здание Федерального правительства ФРГ.

Первыми на мероприятие прибыли спецпосланник ООН по Ливии Гассан Саламе, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и госсекретарь США Майк Помпео. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган появились на саммите после личной встречи.

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ИСТОЧНИК KP.RU