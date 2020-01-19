В Берлине началась конференция по ситуации в Ливии
Конференция по урегулированию ситуации в Ливии начала свою работу в Берлине в воскресенье, 19 января.
Канцлер Германии Ангела Меркель и генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерреш лично встретили всех гостей саммита у входа в здание Федерального правительства ФРГ.
Первыми на мероприятие прибыли спецпосланник ООН по Ливии Гассан Саламе, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон и госсекретарь США Майк Помпео. Президент России Владимир Путин и его турецкий коллега Реджеп Тайип Эрдоган появились на саммите после личной встречи.
Новость дополняется.
ИСТОЧНИК KP.RU