"Нафтогаз" не имеет претензий к "Газпрому", что удивило украинцев

21 Янв. 2020 2020-01-21T13:37:01+03:00

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Украинская компания "Нафтогаз" прокомментировала недавнее решение снять арест с активов "Газпрома", так как это решение вызвало у жителей Украины достаточно много вопросов.

- Нам пишут люди, спрашивают, что за предательство. Объясняем. Эти аресты были наложены на активы Газпрома в разных юрисдикциях, чтобы заставить его выплатить долг по решению стокгольмського арбитража, $ 2,9 миллиардов. Мы получили $ 2,9 млрд от Газпрома 27 декабря 2019 года. Долг погашен, - написали на официальной странице компании "Нафтогаз" в соцсети Facebook.

- Спасибо, что переживаете, - добавили в ведомстве в ответ на вопросы украинцев.

Напомним, что ранее в "Нафтогазе" заявляли о намерении получить порядка 22 миллиардов долларов разного рода компенсаций от российской газовой компании, это помимо тех денег, что присудил выплатить "Нафтогазу" Стокгольмский арбитражный суд. Этот компромисс устроил и "Газпром", поэтому компании в начале января отказались от взаимных финансовых претензий и подписали совместный контракт на поставку в Украину топлива - по словам исполнительного директора "Нафтогаза", самый выгодный в истории..

ИСТОЧНИК KP.RU