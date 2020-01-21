2020-01-21T19:08:37+03:00
Общество

Эминем побил мировой рекорд по скорости читки, который сам же установил

Исполнитель произнес 229 слов за 30 секунд
Анастасия ЗЫРЯНОВА
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Эминем побил мировой рекорд по скорости читкиЭминем побил мировой рекорд по скорости читкиФото: REUTERS
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Рэпер Эминем (Маршалл Брюс Мэтерс III – настоящее имя артиста) снова бьет мировые рекорды. На этот раз он побил свой собственный рекорд по скорости читки. 17 января неожиданно для поклонников он выпустил свой новый альбом с треком Godzilla. Этот трек и стал новым рекордсменом. В нем исполнитель произнес 229 слов (339 слогов) за 30 секунд. Это в среднем 7,6 слов в секунду, пишет The Telegraph.

Трек был записан вместе с рэпером Juice WRLD, который в декабре умер от сердечного приступа в аэропорту Чикаго. Исполнителю умер в возрасте 21 года.

Как это ни странно, но и прошлый рекорд принадлежал Эминему. Речь идет о записанном совместно с Ники Минаж треке «Majesty». Рэперу удалось вместить 123 слога в 12 секунд – около 10, 3 слогов в секунду.

ИСТОЧНИК KP.RU

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