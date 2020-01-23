Второй китайский город закрывают из-за распространения коронавируса
Власти Китая запретили выезд из города Хуанган, поскольку в нём зафиксированы случаи заражения новым типом коронавируса. Об этом сообщается на сайте администрации города.
В сообщении говорится о том, что жителям нельзя покидать город Хуанган без веской причины. В городе также приостановили движение общественного транспорта и работу развлекательных заведений и центрального городского рынка.
Хуанган, в котором проживает больше 6 миллионов человек, расположен около Уханя также в провинции Хубэй. Власти также закрыли въезд в Ухань 23 января, а все паромы и автобусы, направлявшиеся в город, отправлены обратно.
Напомним, что распространение вируса началось в Ухане в конце 2019 года, возбудителем стал ранее не известный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).
К настоящему времени вирусом заражены 617 человек и 17 заражённых погибли. Случаи инфицирования также зафиксированы в Японии, Таиланде, Макао, США, Южной Корее и Тайване.
В китайском Ухане распространяется коронавирус.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»