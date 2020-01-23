Второй китайский город закрывают из-за распространения коронавируса

23 Янв. 2020 2020-01-23T13:57:34+03:00

В изолированном властями городе Хуанган проживает более 6 миллионов человек Фото: REUTERS

Местные жители не могут покинуть его без веской причины

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Власти Китая запретили выезд из города Хуанган, поскольку в нём зафиксированы случаи заражения новым типом коронавируса. Об этом сообщается на сайте администрации города.

В сообщении говорится о том, что жителям нельзя покидать город Хуанган без веской причины. В городе также приостановили движение общественного транспорта и работу развлекательных заведений и центрального городского рынка.

Хуанган, в котором проживает больше 6 миллионов человек, расположен около Уханя также в провинции Хубэй. Власти также закрыли въезд в Ухань 23 января, а все паромы и автобусы, направлявшиеся в город, отправлены обратно.

Напомним, что распространение вируса началось в Ухане в конце 2019 года, возбудителем стал ранее не известный коронавирус (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

К настоящему времени вирусом заражены 617 человек и 17 заражённых погибли. Случаи инфицирования также зафиксированы в Японии, Таиланде, Макао, США, Южной Корее и Тайване.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756395" frameborder="0"></iframe> В китайском Ухане распространяется коронавирус.

ИСТОЧНИК KP.RU