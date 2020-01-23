2020-01-23T17:30:41+03:00
В мире

Два случая заражения коронавирусом выявлены во Вьетнаме

Оба заболевшие - граждане Китая
Ася КУЗНЕЦОВА
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Распространение вируса началось в Ухане в декабре 2019 годаРаспространение вируса началось в Ухане в декабре 2019 годаФото: REUTERS
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Министерство здравоохранения Вьетнама выявило в стране два случая заражения коронавирусом. В ведомстве уточняют, что оба заболевшие - граждане Китая.

Ранее сообщалось, что власти Китая изолировали два города в провинции Хубэй - Ухань и Хуанган, в котором проживают больше 6 миллионов человек. От вируса скончались 17 человек, а заражены 600 человек.

Напомним, что распространение вируса началось в Ухане в декабре 2019 года. Возбудителем стал ранее не известный тип коронавируса (2019-nCoV, геном вируса уже расшифрован и опубликован).

Случаи инфицирования также зафиксированы в Японии, Таиланде, Макао, США, Южной Корее и Тайване.

Российские власти усилили контроль на границах страны. Ради снижения угрозы распространения коронавируса туристы проходят анкетирование и измерение температуры.

Прибывающие из Южной Азии проходят тщательный осмотр багажа и ручной клади

ИСТОЧНИК KP.RU

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