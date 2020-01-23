Лондон отреагировал на предложение Путина провести саммит пяти стран ООН
Лондон вслед за Парижем тоже высказался по поводу предложения президента России Владимира Путина провести в этом году саммит пяти стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН. В британском МИД заявили, что ждут от Москвы дополнительных разъяснений по встрече.
«Мы ждем дальнейших деталей от российского правительства по этому предложению», - сказала ТАСС представитель внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства.
Ранее предложение главы российского государства поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.
Напомним, как писал сайт kp.ru, Владимир Путин во время визита в Израиль выступил на международном форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом». Тогда он и предложил лидерам «пятерки» стран-основательниц ООН (Россия, Китай, США, Франция и Великобритания) встретиться «в любой стране, любой точке мира, где это будет удобно коллегам».
Путин и Нетаньяху открыли в Иерусалиме памятник героям блокадного Ленинграда.
ИСТОЧНИК KP.RU