2020-01-23T23:42:18+03:00
Политика

Лондон отреагировал на предложение Путина провести саммит пяти стран ООН

В британском МИД заявили, что ждут от России дополнительных деталей по встрече
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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В Лондоне отреагировали на предложение Путина о саммите пяти странВ Лондоне отреагировали на предложение Путина о саммите пяти странФото: REUTERS
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Лондон вслед за Парижем тоже высказался по поводу предложения президента России Владимира Путина провести в этом году саммит пяти стран – постоянных членов Совета Безопасности ООН. В британском МИД заявили, что ждут от Москвы дополнительных разъяснений по встрече.

«Мы ждем дальнейших деталей от российского правительства по этому предложению», - сказала ТАСС представитель внешнеполитического ведомства Соединенного Королевства.

Ранее предложение главы российского государства поддержал президент Франции Эммануэль Макрон.

Напомним, как писал сайт kp.ru, Владимир Путин во время визита в Израиль выступил на международном форуме «Сохраняем память о Холокосте, боремся с антисемитизмом». Тогда он и предложил лидерам «пятерки» стран-основательниц ООН (Россия, Китай, США, Франция и Великобритания) встретиться «в любой стране, любой точке мира, где это будет удобно коллегам».

Путин и Нетаньяху открыли в Иерусалиме памятник героям блокадного Ленинграда.

ИСТОЧНИК KP.RU

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