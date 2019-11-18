2019-11-18T04:31:31+03:00
Политика

В Японии заявили, что США «бросили» Украину

По мнению японских журналистов, об этом, в частности, говорит то, что Вашингтон до сих пор не назначил никого вместо Волкера и Йованович
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Экс-посол США на Украине Мари ЙовановичЭкс-посол США на Украине Мари ЙовановичФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Оказывается, в Токио внимательно следят за развитием событий в Киеве. Японская газета The Japan Times опубиковала статью, в которой говорится, что Соединенные Штаты «бросили» Украину, и особенно остро киевские власти чувствуют это в преддверии важных переговоров с Россией.

Издание отмечает, что Вашингтон после отставки Курта Волкера до сих пор не назначил нового спецпредставителя госдепартамента США по Украине, который должен помогать Киеву с урегулированием в Донбассе.

Кроме того, о том, что американцы «бросили» своих подопечных, по мнению японских журналистов, говорит тот факт, что вашингтонские власти пока не прислали никого в Киев и на замену американскому послу Мари Йованович, оставившей свой пост одновременно с завершением полномочий бывшего президента Незалежной Петра Порошенко.

Таким образом, Украина оказалась в центре геополитической борьбы между Востоком и Западом, а Соединенные Штаты, как подчеркивает автор статьи, демонстрируют все меньше готовности защищать своих союзников в Восточной Европе.

Напомним, как писал сайт kp.ru, ранее Мари Йованович на слушаниях в конгрессе заявила, что бывший генпрокурор Юрий Луценко пытался «подмочить» ее репутацию, рассказав о «списке неприкасаемых».

ИСТОЧНИК KP.RU

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