Наивысший уровень ЧС объявлен в 25 провинциях Китаях

25 Янв. 2020 2020-01-25T13:48:42+03:00

К такой мере прибегают в случае особо крупных чрезвычайных ситуаций, угрожающих здоровью населения

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На настоящий момент наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации объявлен в 25 провинциях, специальных районах и городах Китая. На этой территории проживают в общей сложности свыше 1,2 миллиарда человек.

Уровень "I" обычно применяется в особо чрезвычайных ситуациях, когда существуют угроза здоровью населения. После его объявления местные власти должны действовать согласно плану централизованного штаба и Госсовета КНР.

Сайт kp.ru писал, что сначала режим ЧС был введен провинции Хубэй. Именно здесь находится город Ухань, с которого началось распространение нового типа коронавируса. Следующими наивысший уровень реагирования объявили власти Пекина, Шанхая, Чунциня и Тяньцзиня. Остальные провинции и административные центры стали вводить аналогичные меры один за другим.

На данный момент известно о 41 погибшем. Несколько сотен человек находятся в тяжелом состоянии. Тысячи людей заражены и находятся под присмотром врачей.

В России случаев инфицирования пока не выявлено.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756669" frameborder="0"></iframe> Вспышка нового коронавируса: что происходит в Китае.Китай продолжает бороться с новым коронавирусом 2019-nCoV. Закрыли уже 13 городов. Но число зараженных растёт

ИСТОЧНИК KP.RU