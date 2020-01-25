2020-01-25T13:48:42+03:00
Происшествия

Наивысший уровень ЧС объявлен в 25 провинциях Китаях

К такой мере прибегают в случае особо крупных чрезвычайных ситуаций, угрожающих здоровью населения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Вирус распространился за пределы КитаяВирус распространился за пределы КитаяФото: REUTERS
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На настоящий момент наивысший уровень реагирования на чрезвычайные ситуации объявлен в 25 провинциях, специальных районах и городах Китая. На этой территории проживают в общей сложности свыше 1,2 миллиарда человек.

Уровень "I" обычно применяется в особо чрезвычайных ситуациях, когда существуют угроза здоровью населения. После его объявления местные власти должны действовать согласно плану централизованного штаба и Госсовета КНР.

Сайт kp.ru писал, что сначала режим ЧС был введен провинции Хубэй. Именно здесь находится город Ухань, с которого началось распространение нового типа коронавируса. Следующими наивысший уровень реагирования объявили власти Пекина, Шанхая, Чунциня и Тяньцзиня. Остальные провинции и административные центры стали вводить аналогичные меры один за другим.

На данный момент известно о 41 погибшем. Несколько сотен человек находятся в тяжелом состоянии. Тысячи людей заражены и находятся под присмотром врачей.

В России случаев инфицирования пока не выявлено.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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