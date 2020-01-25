В китайском Ухане построят вторую больницу для зараженных коронавирусом

25 Янв. 2020 2020-01-25T13:58:56+03:00

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В китайском городе Ухань, откуда началось заражение новым типом коронавируса, построят второй специализированный госпиталь для размещения пациентов, подхвативших это заболевание.

Как сообщает агентство Reuters со ссылкой на государственные СМИ КНР, больница будет рассчитана на 1300 коек. Строительство планируется завершить в течение полугода.

Сайт kp.ru писал, что в минувшую пятницу, 24 января, в Ухане уже приступили к строительству другой больницы. Ее планируют возвести в кротчайшие сроки - до первых чисел феврале. Масштабы работы гигантские - площадь медучреждения составит 25 тысяч квадратных метров. В ней смогут одновременно находится до тысячи пациентов.

Тем временем, от "китайской пневмонии" скончался уже 41 человек. Сотни человек остаются в тяжелом состоянии. Тысячи заражены. Заболевание просочилось в другие страны, включая Австралию, США, Южную Корею и другие. В России принимаются меры для предотвращения проникновения вируса на территорию нашей страны.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/756643" frameborder="0"></iframe> В Ухане стоят больницу для заражённых коронавирусом.В Ухане началось строительство отдельной больницы для размещения зараженных коронавирусом

ИСТОЧНИК KP.RU