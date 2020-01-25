Трутнев поручил разработать меры защиты жителей ДФО от коронавируса
Роспотребнадзор, пограничные службы ФСБ России и главы дельневосточных регионов подготовят комплекс мер для защиты населения Дальнего Востока от нового коронавируса. Такое поручение дал заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев.
«Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил (…) в связи с распространением коронавирусной инфекции на севере Китайской Народной Республики и разработать комплекс превентивных мер по защите населения», - сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера.
Сообщается, что доклад о ситуации и принятых мерах будет сделан в течение трех дней.
Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на сегодняшний день жертвами нового коронавируса в Китае стало более 40 человек. Заболели новой «китайской пневмонией» почти 1300 человек. В России больных не зарегистрировано. Более того в нашей стране научились быстро определять «китайскую пневмонию» и усилили контроль по всем границам. Однако китайские власти предупреждают об ускорении распространения заболевания, а также о возможности мутации.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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