Трутнев поручил разработать меры защиты жителей ДФО от коронавируса

25 Янв. 2020 2020-01-25T18:37:47+03:00

В течение трех дней должны подготовить доклад о ситуации и принятых мерах [видео]

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Роспотребнадзор, пограничные службы ФСБ России и главы дельневосточных регионов подготовят комплекс мер для защиты населения Дальнего Востока от нового коронавируса. Такое поручение дал заместитель председателя правительства России Юрий Трутнев.

«Заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев поручил (…) в связи с распространением коронавирусной инфекции на севере Китайской Народной Республики и разработать комплекс превентивных мер по защите населения», - сообщили в пресс-службе аппарата вице-премьера.

Сообщается, что доклад о ситуации и принятых мерах будет сделан в течение трех дней.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, на сегодняшний день жертвами нового коронавируса в Китае стало более 40 человек. Заболели новой «китайской пневмонией» почти 1300 человек. В России больных не зарегистрировано. Более того в нашей стране научились быстро определять «китайскую пневмонию» и усилили контроль по всем границам. Однако китайские власти предупреждают об ускорении распространения заболевания, а также о возможности мутации.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756746" frameborder="0"></iframe> Первый шаг к победе над коронавирусом.В Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом. И это маленький, но очень важный шаг к победе над эпидемией!

ИСТОЧНИК KP.RU