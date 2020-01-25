Синоптики рассказали об «аномальной» погоде в феврале

25 Янв. 2020 2020-01-25T20:07:09+03:00

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Россиян в феврале ждет теплая погодная аномалия. Такой прогноз представил центр «Фобос».

Специалисты пояснили, что январь был рекордно теплым, а по статистике, такая положительная аномалия обычно сменяется еще более теплой погодой в феврале и марте.

Синоптики сообщили, что небольшое понижение температуры будет наблюдаться лишь на северо-востоке страны. В других регионах россиян опять ждет «не по сезону теплая погода, в среднем на два - четыре градуса выше нормы»

В столице в начале февраля ожидается небольшое похолодание, но «затем опять вернутся оттепели, и температурный режим войдет в климатические рамки конца марта».

Напомним, в январе температура воздуха в России превысит норму на пять - восемь градусов, а в декабре температура воздуха превышала нормы на 12-14 градусов. Ранее синоптики обещали в целом «розовую зиму».

ИСТОЧНИК KP.RU