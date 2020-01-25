Синоптики рассказали об «аномальной» погоде в феврале
Россиян в феврале ждет теплая погодная аномалия. Такой прогноз представил центр «Фобос».
Специалисты пояснили, что январь был рекордно теплым, а по статистике, такая положительная аномалия обычно сменяется еще более теплой погодой в феврале и марте.
Синоптики сообщили, что небольшое понижение температуры будет наблюдаться лишь на северо-востоке страны. В других регионах россиян опять ждет «не по сезону теплая погода, в среднем на два - четыре градуса выше нормы»
В столице в начале февраля ожидается небольшое похолодание, но «затем опять вернутся оттепели, и температурный режим войдет в климатические рамки конца марта».
Напомним, в январе температура воздуха в России превысит норму на пять - восемь градусов, а в декабре температура воздуха превышала нормы на 12-14 градусов. Ранее синоптики обещали в целом «розовую зиму».
ИСТОЧНИК KP.RU