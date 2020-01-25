2020-01-25T23:17:48+03:00
Происшествия

Из отеля в Москве госпитализировали семь граждан Китая с высокой температурой

У всех госпитализированных признаки ОРВИ [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Из отеля в Москве госпитализировали семь граждан Китая с высокой температуройИз отеля в Москве госпитализировали семь граждан Китая с высокой температуройФото: Дмитрий ПОЛУХИН
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Вечером в субботу, 26 января, семь граждан Китая госпитализированы из отеля в Войковском районе на севере Москвы с высокой температурой с признаками ОРВИ.

«Сегодня вечером из отеля в Войковском районе госпитализированы семь человек, по предварительной информации, они все граждане Китая. У них диагностирована высокая температура», - сообщает ТАСС со ссылкой на источники в медицинских кругах.

Напомним, в Китае в эти дни бушует коронавирус нового типа, жертвами которого уже стали более 40 человек, а счет заболевших превышает 1300. На данный момент в России больных не зарегистрировано, в аэропортах введены повышенные меры контроля. Китайские власти в свою очередь предупредили об ускорении распространения вируса, а также о возможности мутации заболевания.

Как сообщал сайт kp.ru, 22 января из питерского аэропорта Пулково на «Скорой» увезли одного из пассажиров с подозрением на коронавирус. У прилетевшего из Шанхая молодого человека обнаружили ОРВИ. В тот же день появилась информация о подозрении на «китайскую пневмонию» у одного из пассажиров в московском аэропорту «Шереметьево», однако у канадского гражданина было пищевое отравление.

Первый шаг к победе над коронавирусом.В Шанхае вылечили первого пациента с коронавирусом. И это маленький, но очень важный шаг к победе над эпидемией!

ИСТОЧНИК KP.RU

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