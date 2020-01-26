Украинский дипломат сообщил о недовольстве Зеленским в Париже

26 Янв. 2020 2020-01-26T17:40:32+03:00

По словам Волошина, во Франции не одобряют «паузу» после саммита в «нормандском формате»

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Во Франции растет недовольство украинским президентом Владимиром Зеленским в связи с очередной «паузой» после саммита в «нормандском формате». Такое заявление сделал дипломат и депутат Верховной рады Олег Волошин.

«Ключевой мой вывод такой – во Франции не понимают, почему после достаточно успешного, проведенного по инициативе президента Эммануэля Макрона саммита 9-го декабря в "Нормандском формате", зависла очередная пауза», - сказал политик.

По словам Волошина, в Раде обсуждается закон о земле, Трудовой кодекс и «масса других законопроектов голосуется, принимается», однако «ничего не делается» для реализации политической части Минских соглашений.

Напомним, что встреча «нормандской четверки» состоялась 9 декабря 2019 года в Париже. По итогам саммита лидеры России, Франции, Украины и Германии подтвердили неукоснительность Минских соглашений.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне глава МИД России Сергей Лавров призвал «не оставлять на бумаге» решения саммита в Париже. По его словам, необходимо синхронизировать процесс достижения перемирия с проведением на Украине политических реформ.

ИСТОЧНИК KP.RU