2020-01-26T17:40:32+03:00
Политика

Украинский дипломат сообщил о недовольстве Зеленским в Париже

По словам Волошина, во Франции не одобряют «паузу» после саммита в «нормандском формате»
Елена ГИЛЬМАНОВА
Поделиться:
Украинский дипломат сообщил о недовольстве Зеленским в ПарижеУкраинский дипломат сообщил о недовольстве Зеленским в ПарижеФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Во Франции растет недовольство украинским президентом Владимиром Зеленским в связи с очередной «паузой» после саммита в «нормандском формате». Такое заявление сделал дипломат и депутат Верховной рады Олег Волошин.

«Ключевой мой вывод такой – во Франции не понимают, почему после достаточно успешного, проведенного по инициативе президента Эммануэля Макрона саммита 9-го декабря в "Нормандском формате", зависла очередная пауза», - сказал политик.

По словам Волошина, в Раде обсуждается закон о земле, Трудовой кодекс и «масса других законопроектов голосуется, принимается», однако «ничего не делается» для реализации политической части Минских соглашений.

Напомним, что встреча «нормандской четверки» состоялась 9 декабря 2019 года в Париже. По итогам саммита лидеры России, Франции, Украины и Германии подтвердили неукоснительность Минских соглашений.

Как сообщал сайт kp.ru, накануне глава МИД России Сергей Лавров призвал «не оставлять на бумаге» решения саммита в Париже. По его словам, необходимо синхронизировать процесс достижения перемирия с проведением на Украине политических реформ.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Украинский дипломат сообщил о недовольстве Зеленским в Париже
В Китае не хватает костюмов биозащиты из-за нового коронавируса
Специалисты вывели формулу «идеального кофе»
Медики назвали продукты для наращивания мышц и сжигания жира
Израильтянка Иссахар попросила Путина о помиловании
С криком «Майк Тайсон!»: Украинский боксер укусил соперника во время боя
Папа Римский выразил солидарность со всеми заразившимися новым коронавирусом
Песков заявил, что между Путиным и Зеленским установлен эффективный рабочий контакт
Греф рассказал, в какой валюте он хранит сбережения
«Других вариантов нет»: Песков рассказал, что нужно для развития страны
Инкубационный период нового коронавируса может достигать 14 дней, рассказали медики
Первая партия норвежской нефти поступила на НПЗ «Нафтан» в Белоруссии
В Совфеде считают, что украинские политики «подыгрывают друг другу», говоря о «возвращении» Крыма и Донбасса
Казахстан приостанавливает действие 72-часового безвизового режима для пассажиров из Китая
Китайские власти заявили, что распространение коронавируса ускорилось
В СК прекратили уголовное дело в отношении экс-главы "Роснано" Леонида Меламеда
В Аризоне мужчина ездил по выделенной полосе, используя в качестве пассажира скилет
В России предложили запретить свободную продажу полицейской формы
Первый снимок нового коронавируса под микроскопом опубликовали китайские ученые
В Сети появилось видео пациента с судорогами от коронавируса
В Афганистане 20 человек ранены в результате взрыва гранаты на свадьбе
Власти США готовят «единственный рейс» из города Ухань: эвакуируют сотрудников своего консульства и рядовых американцев
Блогеры сравнили цены на продукты в Киеве и в Донецке
Трамп интересовался у соратников, сколько Украина сможет противостоять России без помощи США