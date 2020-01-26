2020-01-26T22:18:14+03:00
Общество

Глава ВОЗ едет в Китай из-за вспышки коронавируса нового типа

Гебрейесус собирается встретиться с китайскими чиновниками и экспертами в области здравоохранения [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Глава ВОЗ едет в Китай из-за вспышки коронавируса нового типаГлава ВОЗ едет в Китай из-за вспышки коронавируса нового типаФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус отправился в Китай для того, чтобы понять последнее развитие событий со вспышкой коронавируса нового типа.

«Я еду в Пекин встретиться с правительством и экспертами в области здравоохранения (…) Я хотел бы понять последние события и укрепить наше сотрудничество с Китаем в обеспечении дополнительной защиты от вспышки эпидемии», - написал глава ВОЗ в Twitter.

Гебрейесус заявил, что ВОЗ «работает 24/7, чтобы поддержать Китай и его жителей в это трудное время», а также остаются «в тесном контакте» с пострадавшими странами,

Напомним, в после экстренного заседания ВОЗ приняла решение не считать, что ситуация с коронавирусом нового типа является чрезвычайной. Однако китайские власти предупреждают об ускоряющихся темпах распространения вируса и его возможной мутации. Более того в Китае не хватает костюмов биозащиты, а в 25 провинциях объявили высший уровень реагирования.

По последним данным, жертвами коронавируса стало более 50 человек, а заболели – более 2200 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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