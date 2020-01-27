2020-01-27T08:20:35+03:00
Общество

Россияне рассказали, сколько хотят зарабатывать

Запросы отличаются в зависимости от региона проживания и пола опрошенных
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Россияне назвали желаемый уровень зарплатыРоссияне назвали желаемый уровень зарплатыФото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Россияне хотят зарабатывать в среднем 92 тысячи рублей в месяц. Причем 26% респондентов рассчитывают на зарплату в 100-200 тысяч рублей, а 4% жителей страны устроило бы и менее 30 тысяч рублей. Об этом свидетельствуют данные опроса, предоставленные сервисом "Работа.ру".

Исследование показало, что уровень желаемых зарплат сильно отличается в зависимости от региона проживания, а также у мужчин и женщин. Например, в Москве идеальный заработок составляет 104 тысячи в месяц, в Санкт-Петербурге — 102 тыс. рублей, а для Новосибирска и Ростова-на-Дону - 90 и 87 тысяч рублей, соответственно.

Что касается мужчин, то они бы хотели получать 103 тысячи рублей. Для женщин "золотая середина" составляет 80 тысяч рублей, передает RT.

В опросе приняли участие 6,7 тысячи жителей разных регионов России старше 18 лет.

В прошлом году такое же исследование проводили специалисты портала Superjob. Сайт kp.ru писал, что, согласно их данным, среднестатистический россиянин будет счастлив, получая 161 тысячу рублей в месяц. Причем мужчинам для удовлетворенности нужна 181 тысяча рублей, а женщинам - 138.

ИСТОЧНИК KP.RU

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