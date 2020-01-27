2020-01-27T13:30:18+03:00
Общество

Песков: по вопросу Иссахар проводят процедуры для скорейшего принятия решения

Осуждённая в России израильтянка подала прошение о помиловании
Ася КУЗНЕЦОВА
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9 апреля 2019 израильтянка Иссахар была задержана в аэропорту Шереметьево9 апреля 2019 израильтянка Иссахар была задержана в аэропорту ШереметьевоФото: Личная страница героя публикации в соцсети
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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что для скорейшего принятия решения в отношении прошения о помиловании израильтянки Иссахар уже проводятся юридические процедуры.

- В отношении прошения о помиловании израильтянки Иссахар проводятся юридические процедуры, необходимые для скорейшего принятия решения, - заявил Песков.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что Наама Иссахар попросила российского президента Владимира Путина о помиловании. Адвокаты Иссахар отметили, что их подзащитная уже подала ходатайство в письменной форме через администрацию следственного изолятора.

Ранее мама осуждённой Ямма Иссахар обратилась к Путину во время его визита в Израиль на 75-ю годовщину освобождения концлагеря Освенцим. После встречи Яммы Иссахар с Путиным, Нааму Иссахар посетила в колонии уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова. Омбудсмен рассказала, что девушка не стала писать прошение о помиловании, так как посчитала, что обращения к президенту России её мамы, а также премьер-министра и президента Израиля достаточно.

9 апреля 2019 Наама Иссахар возвращалась из Дели в Тель-Авив с пересадкой в Москве. Она была задержана в аэропорту Шереметьево, когда при досмотре у неё обнаружили 9 граммов наркотического средства.

11 октября 2019 года Химкинский суд Московской области приговорил её к 7,5 годам лишения свободы по обвинению в контрабанде наркотиков.

После приговора премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху по поручению президента Израиля Реувена Ривлина обратился к Путину с просьбой о помиловании девушки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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