Правительство поддержит закон о блокировке пользователей электронной почты, распространяющих запрещённую информацию

27 Янв. 2020 2020-01-27T17:06:49+03:00

Законопроект предусматривает единое понятие "организатор сервиса обмена сообщениями" для сервисов электронной почты и мессенджеров в законе "об информации" / Фото: Андрей Епихин ТАСС

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Правительство России подготовило проект положительного отзыва на закон о блокировке пользователей электронной почты за распространение запрещённой информации. Автором инициативы стал Андрей Клишас, а соавторами - сенаторы Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.

Законопроект предусматривает единое понятие "организатор сервиса обмена сообщениями" для сервисов электронной почты и мессенджеров в законе "об информации", который позволяет блокировать интернет-пользователей за распространение запрещённой информации в течение суток.

Ранее сайт kp.ru писал о блокировке Роскомнадзором почтового сервиса Startmail.com. 23 января в ФСБ заявили о том, что массовая рассылка анонимных сообщений с угрозами минирования осуществляется именно через Startmail.

В июле 2019 года сенаторы внесли в Госдуму законопроект об идентификации пользователя для доступа к его e-mail. По словам авторов, так власти смогут снизить число ложных сообщений о террористических угрозах.

ИСТОЧНИК KP.RU