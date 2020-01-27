Правительство поддержит закон о блокировке пользователей электронной почты, распространяющих запрещённую информацию
Правительство России подготовило проект положительного отзыва на закон о блокировке пользователей электронной почты за распространение запрещённой информации. Автором инициативы стал Андрей Клишас, а соавторами - сенаторы Александр Башкин, Людмила Бокова и Александр Карлин.
Законопроект предусматривает единое понятие "организатор сервиса обмена сообщениями" для сервисов электронной почты и мессенджеров в законе "об информации", который позволяет блокировать интернет-пользователей за распространение запрещённой информации в течение суток.
Ранее сайт kp.ru писал о блокировке Роскомнадзором почтового сервиса Startmail.com. 23 января в ФСБ заявили о том, что массовая рассылка анонимных сообщений с угрозами минирования осуществляется именно через Startmail.
В июле 2019 года сенаторы внесли в Госдуму законопроект об идентификации пользователя для доступа к его e-mail. По словам авторов, так власти смогут снизить число ложных сообщений о террористических угрозах.
ИСТОЧНИК KP.RU