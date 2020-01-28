Новый коронавирус в Германии: власти ФРГ заявили о первом случае заражения

28 Янв. 2020 2020-01-28T05:51:29+03:00

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В ФРГ заявили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. По данным Минздрава федеральной земли Бавария, у пациента диагностировали "китайскую пневмонию", после чего он был изолирован.

- Мужчина из округа Штарнберг был инфицирован новым типом коронавируса. Об этом вечером в понедельник сообщил представитель баварского министерства здравоохранения в Мюнхене, -сообщает пресс-служба ведомства.

Отдельно отмечается, что пациент находится "клинически в хорошем состоянии". Он изолирован и находится под медицинским наблюдением.

Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, на Украине накануне тоже подтвердили первый случай заболевания коронавирусом. В России госпитализировали больше 100 человек с подозрением на "китайскую пневмонию". Ни у одного диагноз не подтвердился. Китайские врачи тестируют около 30 лекарств. Новый коронавирус начали лечить препаратами против ВИЧ.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

ИСТОЧНИК KP.RU