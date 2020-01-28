Новый коронавирус в Германии: власти ФРГ заявили о первом случае заражения
В ФРГ заявили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом. По данным Минздрава федеральной земли Бавария, у пациента диагностировали "китайскую пневмонию", после чего он был изолирован.
- Мужчина из округа Штарнберг был инфицирован новым типом коронавируса. Об этом вечером в понедельник сообщил представитель баварского министерства здравоохранения в Мюнхене, -сообщает пресс-служба ведомства.
Отдельно отмечается, что пациент находится "клинически в хорошем состоянии". Он изолирован и находится под медицинским наблюдением.
Напомним, как писал ранее сайт kp.ru, на Украине накануне тоже подтвердили первый случай заболевания коронавирусом. В России госпитализировали больше 100 человек с подозрением на "китайскую пневмонию". Ни у одного диагноз не подтвердился. Китайские врачи тестируют около 30 лекарств. Новый коронавирус начали лечить препаратами против ВИЧ.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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