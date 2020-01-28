2020-01-28T14:16:17+03:00
В мире

Начало сборки нового iPhone могут отложить из-за коронавируса

Практически все смартфоны корпорации Apple производятся в Китае, где сейчас бушует заразное заболевание
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Производство новой модели iPhone могут отложить из-за вспышки заболевания, вызванного новым типом китайского коронавируса. Дело в том, что практически все смартфоны корпорации Apple производят именно в КНР.

В основном, речь идет о заводах компании Foxconn в Чжэнчжоу и предприятии фирмы Pegatron, которое расположено недалеко от Шанхая. Оба города находятся довольно далеко от Уханя, где впервые был обнаружен вирус и теперь фиксируется наибольшее число зараженных, но это не снижает шансы инфицирования работников.

"Я не могу представить сценарий, при котором нынешние производственные цепочки не будут затронуты", - цитирует Bloomberg аналитика Патрика Мурхэда.

Вспышка нового коронавируса: что происходит в Китае.Китай продолжает бороться с новым коронавирусом 2019-nCoV. Закрыли уже 13 городов. Но число зараженных растёт

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

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