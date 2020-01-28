Начало сборки нового iPhone могут отложить из-за коронавируса
Производство новой модели iPhone могут отложить из-за вспышки заболевания, вызванного новым типом китайского коронавируса. Дело в том, что практически все смартфоны корпорации Apple производят именно в КНР.
В основном, речь идет о заводах компании Foxconn в Чжэнчжоу и предприятии фирмы Pegatron, которое расположено недалеко от Шанхая. Оба города находятся довольно далеко от Уханя, где впервые был обнаружен вирус и теперь фиксируется наибольшее число зараженных, но это не снижает шансы инфицирования работников.
"Я не могу представить сценарий, при котором нынешние производственные цепочки не будут затронуты", - цитирует Bloomberg аналитика Патрика Мурхэда.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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