Начало сборки нового iPhone могут отложить из-за коронавируса

28 Янв. 2020 2020-01-28T14:16:17+03:00

Практически все смартфоны корпорации Apple производятся в Китае, где сейчас бушует заразное заболевание

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Производство новой модели iPhone могут отложить из-за вспышки заболевания, вызванного новым типом китайского коронавируса. Дело в том, что практически все смартфоны корпорации Apple производят именно в КНР.

В основном, речь идет о заводах компании Foxconn в Чжэнчжоу и предприятии фирмы Pegatron, которое расположено недалеко от Шанхая. Оба города находятся довольно далеко от Уханя, где впервые был обнаружен вирус и теперь фиксируется наибольшее число зараженных, но это не снижает шансы инфицирования работников.

"Я не могу представить сценарий, при котором нынешние производственные цепочки не будут затронуты", - цитирует Bloomberg аналитика Патрика Мурхэда.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/756669" frameborder="0"></iframe> Вспышка нового коронавируса: что происходит в Китае.Китай продолжает бороться с новым коронавирусом 2019-nCoV. Закрыли уже 13 городов. Но число зараженных растёт

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ИСТОЧНИК KP.RU