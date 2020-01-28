Экс-министр Украины отметила противоречие слов Зеленского Нюрнбергскому процессу

28 Янв. 2020 2020-01-28T17:35:20+03:00

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Заявление Владимира Зеленского, обвинившего Советский Союз в развязывании войны, противоречит решению Международного военного трибунала и украинцы никогда не разделят его слова. Такое заявление сделала украинский юрист, бывший министр юстиции Елена Лукаш.

«Первым актом агрессии, который инкриминируется подсудимым (на Нюрнбергском трибунале), согласно Обвинительному заключению, является захват Австрии и Чехословакии, а первая агрессивная война, упомянутая в Обвинительном заключении, - это война против Польши, начатая 1 сентября 1939 года», - напомнила юрист на своей странице в Facebook

Лукаш отмечает, что война против Польши, а также захват Австрии и Чехословакии указывают на то, что «агрессивные планы нацистского правительства не возникли случайно», а были «заранее предусмотренной» и «существенной частью» политики нацистского режима.

«Миллионы украинцев, склоняя голову перед Великим Подвигом и Славой, Честью и Жертвой не разделяют и никогда не разделят эти слова», - подчеркнула экс-министр.

Напомним, во время своего визита в Польшу Украинский лидер обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны наравне с нацистской Германией и заявил, что Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов». В Госдуме считают, что таким образом глава Украины «плюнул в лицо» ветеранам. Глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв назвал действия Зеленского самым подлым ударом для российско-украинских отношений.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/757257" frameborder="0"></iframe> Зеленский обвинил СССР в начале Второй Мировой войны.Украинский президент заявил, что Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов»

ИСТОЧНИК KP.RU