2020-01-28T21:30:33+03:00
Политика

В Кремле оценили слова Зеленского о вине СССР в разжигании Второй мировой

Песков заявил, что украинский лидер оскорбил «память наших дедов» [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Пресс-секретарь российского президента Дмитрий ПесковПресс-секретарь российского президента Дмитрий ПесковФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Слова президента Украины Владимира Зеленского о том, что Советский Союз виновен в развязывании Второй мировой войны, являются оскорбительными для «памяти наших дедов». Такое заявление сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Мы категорически не согласны с этим заявлением. В этом заявлении президент Украины солидаризируется с крайне ошибочной, по нашему убеждению, точкой зрения польского руководства (…), которая является оскорбительной для десятков миллионов россиян и граждан стран СНГ, чьи родители, деды, родственники отдали свои жизни за освобождение Европы, в том числе и Польши, от фашизма», - сказал представитель Кремля.

Песков отметил, что слова Зеленского вряд ли сочетаются с «верой и убеждением миллионов украинцев, которые также с оружием в руках воевали с фашистами».

Как писал сайт kp.ru, ранее юрист, бывший министр юстиции Украины Елена Лукаш также заявила, что «миллионы украинцев никогда не разделят слова» Зеленского и отметила, что его заявление противоречит Нюрнбергскому процессу.

Напомним, глава незалежной обвинил Советский Союз в развязывании Второй мировой войны наравне с нацистской Германией и заявил, что польская сторона первой почувствовала «сговор тоталитарных режимов».

Зеленский обвинил СССР в начале Второй Мировой войны.Украинский президент заявил, что Польша первой почувствовала на себе «сговор тоталитарных режимов»

ИСТОЧНИК KP.RU

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