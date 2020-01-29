Адвокаты Трампа выступили в сенате на слушаниях по импичменту

29 Янв. 2020 2020-01-29T04:09:16+03:00

Главный юрисконсульт Белого дома отметил, что сенаторам нужно руководствоваться Конституцией и здравым смыслом

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Во вторник, 28 января, сторона защиты президента США Дональда Трампа изложила свою позицию на слушаниях в сенате по импичменту. В частности, перед американскими сенаторами выступили личный адвокат Тармпа Джей Секулов и юрисконсульт Белого дома Пэт Чиполлоне, передает телеканал C-Span.

По словам Чиполлоне, он подготовил для сенаторов довольно длинную речь, однако решил сократить свое выступление, так как, по его мнению, они и без того «выслушали много» со стороны защиты, и адвокаты достаточно доходчиво изложили свою позицию.

«Все, что вам нужно в этом деле, это Конституция и ваш здравый смысл», - подчеркнул возглавляющий команду юристов Трампа Пэт Чиполлоне.

Выступление адвокатов главы государства завершили второй этап процесса, посвященного рассмотрению вопроса об импичменте в сенате.

Напомним, как писал kp.ru, ранее Трамп заявил, что считает все обвинения демократов в свой адрес «абсурдными», в том числе и пункт о попытках помешать конгрессу расследовать его «преступления», из-за которых ему грозит импичмент.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/734025" frameborder="0"></iframe> Трампу объявили импичмент.

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ИСТОЧНИК KP.RU