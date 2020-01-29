Белый дом готов внести в «сделку века» предложения палестинцев

29 Янв. 2020 2020-01-29T04:35:17+03:00

Об этом заявил журналистам зять и советник Трампа Джаред Кушнер

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Представленный Соединенными Штатами план урегулирования палестино-израильского конфликта – это только «стартовое предложение», документ может быть доработан с учетом позиции руководства Палестины. Об этом заявил журналистам старший советник и зять президента США Джаред Кушнер в эфире телеканала СNN.

По его словам, условия американского плана не окончательные, и если «если палестинцы захотят внести поправки, изменить какие-то линии, поменять какую-то формулировку, провести переговоры по другим вопросам, то возможен гибкий подход». Более того, в Белом доме приветствовали бы участие палестинской стороны в доработке «сделки века».

Кушнер добавил, что детали плана будут прорабатываться в течение двух или трех месяцев. Он также перечислил преимущества американской инициативы для палестинцев: увеличение территории страны в два раза, инвестиции на 50 миллиардов долларов, создание «более миллиона рабочих мест с хорошей зарплатой».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Палестине выступили категорически против вашингтонского проекта.

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ИСТОЧНИК KP.RU