2020-01-29T04:35:17+03:00
Политика

Белый дом готов внести в «сделку века» предложения палестинцев

Об этом заявил журналистам зять и советник Трампа Джаред Кушнер
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Старший советник и зять президента США Джаред Кушнер (в центре)Старший советник и зять президента США Джаред Кушнер (в центре)Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

Представленный Соединенными Штатами план урегулирования палестино-израильского конфликта – это только «стартовое предложение», документ может быть доработан с учетом позиции руководства Палестины. Об этом заявил журналистам старший советник и зять президента США Джаред Кушнер в эфире телеканала СNN.

По его словам, условия американского плана не окончательные, и если «если палестинцы захотят внести поправки, изменить какие-то линии, поменять какую-то формулировку, провести переговоры по другим вопросам, то возможен гибкий подход». Более того, в Белом доме приветствовали бы участие палестинской стороны в доработке «сделки века».

Кушнер добавил, что детали плана будут прорабатываться в течение двух или трех месяцев. Он также перечислил преимущества американской инициативы для палестинцев: увеличение территории страны в два раза, инвестиции на 50 миллиардов долларов, создание «более миллиона рабочих мест с хорошей зарплатой».

Напомним, как писал сайт kp.ru, в Палестине выступили категорически против вашингтонского проекта.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Сделка века: Для прекращения арабо-израильского конфликта Трамп отдаст Палестине, Египту и Иордании $50 млрд

Что включает план мирного урегулирования на Святой Земле, который разрабатывался с 2017 года (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Минтруд предложил снизить размер прожиточного минимума до 10 609 рублей
Белый дом готов внести в «сделку века» предложения палестинцев
Адвокаты Трампа выступили в сенате на слушаниях по импичменту
Число жертв «китайского коронавируса» в провинции Хубэй всего за сутки возросло до 125 человек
Канцлер Австрии: Обнародованная США «сделка века» придаст новый импульс ближневосточному урегулированию
Суд в Париже оставил россиянина Винника под стражей
Кравчук заявил, что Сталин и Гитлер якобы встречались во Львове
Мишустин распределил обязанности между вице-премьерами
Лидер Палестины назвал план США по ближневосточному урегулированию заговором
Лондон: Предложенная Трампом «сделка века» может оказаться «позитивным шагом вперед»
США обнаружили тела двух военных и «черный ящик» разбившегося в Афганистане самолета
Иран назвал «сделку века» США проектом санкций и принуждения
«Захлопывают окно возможностей»: посольство РФ прокомментировало отмену визита голландских депутатов в Москву
«Ликвидация палестинского проекта»: лидер ХАМАС выступил против «сделки века» Трампа
«Оскорбил память наших дедов»: В Кремле оценили слова Зеленского о вине СССР в развязывании Второй мировой войны
Трамп рассказал о своей «сделке века» по палестино-израильскому урегулированию
Петр Толстой избран вице-спикером ПАСЕ
В МИД вызвали японского советника-посланника из-за выставки о Курилах в Токио
Путин и Нетаньяху встретятся в Москве 30 января
Умер второй пилот самолета, разбившегося под Алма-Атой
Мутко назначен гендиректором «Дом.РФ»
«Очередной раунд агонии»: В Госдуме прокомментировали новые санкции ЕС
«Поддержка должна быть эффективной»: Володин обсудил вопросы конкурентоспособности российского кино
В СК Армении назвали причину смерти экс-директора службы нацбезопасности
ФАС проверит рекламу «Арбидола» о борьбе с коронавирусом
Комитет ПАСЕ рекомендовал подтвердить полномочия российской делегации в полном объеме
Нетаньяху предъявили обвинения по трём уголовным делам
ЕС назвал имена россиян, добавленных в "черный список"