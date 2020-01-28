2020-01-29T00:11:58+03:00
Политика

Лидер Палестины назвал план США по ближневосточному урегулированию заговором

Махмуд Аббас подчеркнул, что палестинцы, как и два года назад, отвергают американскую «сделку века»
Саша ПЯТНИЦКАЯ
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Лидер Палестины Махмуд Аббас: «Иерусалим не продается, и ваш заговор не пройдет!»Лидер Палестины Махмуд Аббас: «Иерусалим не продается, и ваш заговор не пройдет!»Фото: REUTERS
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Лидер Палестины Махмуд Аббас, выступая в прямом эфире палестинского телевидения, назвал американский план по ближневосточному урегулированию заговором.

«Иерусалим не продается, и ваш заговор не пройдет. Мы не позволим пренебрегать историческими правами палестинского народа», - заявил он.

Махмуд Аббас призвал соотечественников «сплотиться и отказаться от плана по ликвидации национального проекта», подчеркнув, что единство палестинского народа поможет «сорвать израильские планы», «положить конец несправедливости и оккупации».

Он добавил, что позиция руководства Палестины за два года не изменилась: «Мы отвергаем «сделку века», передает ТАСС.

Напомним, как писал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Белом доме огласил детали так называемой «сделки века» – американского плана урегулирования палестино-израильского конфликта.

Ранее Махмуд Аббас и глава Политбюро исламского движения ХАМАС Исмаил Хания заявили о совместных шагах по противодействию вашингтонскому проекту.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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