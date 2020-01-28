Лидер Палестины назвал план США по ближневосточному урегулированию заговором
Лидер Палестины Махмуд Аббас, выступая в прямом эфире палестинского телевидения, назвал американский план по ближневосточному урегулированию заговором.
«Иерусалим не продается, и ваш заговор не пройдет. Мы не позволим пренебрегать историческими правами палестинского народа», - заявил он.
Махмуд Аббас призвал соотечественников «сплотиться и отказаться от плана по ликвидации национального проекта», подчеркнув, что единство палестинского народа поможет «сорвать израильские планы», «положить конец несправедливости и оккупации».
Он добавил, что позиция руководства Палестины за два года не изменилась: «Мы отвергаем «сделку века», передает ТАСС.
Напомним, как писал сайт kp.ru, президент США Дональд Трамп на встрече с израильским премьером Биньямином Нетаньяху в Белом доме огласил детали так называемой «сделки века» – американского плана урегулирования палестино-израильского конфликта.
Ранее Махмуд Аббас и глава Политбюро исламского движения ХАМАС Исмаил Хания заявили о совместных шагах по противодействию вашингтонскому проекту.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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